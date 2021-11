Love hard: ¿de qué trata la película más vista de Netflix en el mundo?

El juego del calamar, serie creada por Hwang Dong Hyuk, ha sido destronada. Netflix va incorporando nuevas producciones a su videoteca de contenido constantemente. Su más reciente apuesta en sus títulos originales es Love hard, una historia de amor dirigida por Hernán Jiménez y protagonizada por Nina Dobrev (The vampire diaries), Darren Barnet (Never have I ever), y Jimmy O. Yang (Silicon Valley), que ya se ha convertido en la película más vista en la plataforma a nivel mundial.

Hernán Jiménez celebra que Love hard sea la película más vista en Netflix. Foto: Twitter/@hximenez

¿De qué trata Love hard?

“La periodista Natalie (Dobrev), natural de Los Ángeles, es una romántica sin remedio pero eternamente soltera, que cree que las cosas empiezan a mejorar cuando se enamora de un chico de ensueño de la Costa Este, Tag (Barnet). Con un salto de fe, se sube a un vuelo para sorprender a su enamorado en las fiestas, sólo para descubrir que el amigo de la infancia de Tag, que tiene la misma mala suerte en el amor, Josh (O. Yang), la ha engañado”, recita la sinopsis oficial.

Natalie cree que encontrará a su media naranja online tras varios intentos fallidos, los cuales publicó en su sitio web, Slash Media. De ese modo, continúa usando una aplicación de citas llamada FlirtAlert, en donde encuentra a un joven atractivo con quien entabla una relación a distancia. Pronto decide arreglar un encuentro con su interés romántico y viaja hasta Lake Placid, solo para darse cuenta de que ha sido víctima de la suplantación de identidades en las redes sociales.

Al caer en cuenta de su error, la joven va a un bar local, donde inesperadamente se encuentra con el muchacho que Josh usó para engañarla. En ese momento, trata de llamar su atención en el karaoke, pero no tuvo mucha suerte. Al verse frustrada, ella hace un trato con el personaje interpretado por O. Yang: se hará pasar por su novia durante una semana, mientras que este le ayuda a conquistar a Tag. ¿Logrará su cometido?

¿Qué dice la crítica de Love hard?

Para sorpresa de muchos, Love hard ha logrado un buen desempeño en la aprobación del público en Rotten Tomatoes, donde ostenta un 98% de calificación. Pero, en cuestión de la crítica, los periodistas especializados le han dado solo un 50% de puntaje. A continuación, te dejamos algunos extractos:

David Ehrlich - IndieWire

“Las comedias románticas americanas se han convertido en un género zombi, y contenidos descerebrados en streaming como Love hard -desde su narrativa tecnológica, su trama nostálgica y su producción desechable- personifican por qué se niegan a morir o renacer”.

Courtney Howard - Variety

“Los tejemanejes subsiguientes no sólo le hacen un gran daño a nuestra heroína al dejar que los hombres manipulen su agencia, sino que también nos hacen cuestionar qué es exactamente lo que estamos apoyando”.

Concepción de León - New York Times

“Al presentar un personaje femenino atractivo, pero carente de sustancia, la película subvierte su propia premisa”.