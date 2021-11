Eternals: todas las conexiones presentes entre la película y el UCM

¡Advertencia spoiler! Lo que el UCM está tratando de hacer luego de Avengers: endgame es contar historias más independientes, desarrollando personajes fuera del ideal de los héroes más poderosos de la Tierra. Eso lo podemos ver en el filme de Shang-Chi, en el que se mostró una batalla interdimensional contra las fuerzas oscuras, conectándose al final con Wong y otros Vengadores.

En ese sentido, se tenía esperado que Eternals tenga conexión con las películas del MCU que vinieron antes, y aquí te mostramos las conexiones que encontramos.

Eternals está dirigida por la ganadora del Óscar Chloé Zhao. Foto: Marvel Studios

Dane Whitman es fan de Doctor Strange

Inicialmente, Sersi salió con Ikaris cuando llegaron a la Tierra; pero algunos siglos después él la dejó para cumplir el plan secreto de los Celestiales para la Tierra, según órdenes de Arishem. Así es como termina junto a Dane, su compañero de trabajo en el presente y quien está enamorado de ella, por lo que trata de convencerla para que se muden juntos. Sprite, su compañera de cuarto, reveló secretos del pasado de Sersi a Dane, a lo que él le pregunta si Sersi es un mago como Doctor Strange, mostrando ser fan del personaje del UCM.

The Eternals: Kit Harington será Black Knight en cinta de Marvel Studios. Foto: difusión

Thanos es mencionado en la película

Cuando Sersi finalmente le revela a Dane que son seres ancestrales enviados para ayudar a la humanidad a trazar su futuro, Dane se queda atónito, pero le pregunta por qué los Eternos no intervinieron en la guerra contra Thanos. Sersi le responde que ellos solo pueden intervenir cuando se trata de los Deviants, monstruos que fueron diseñados para limpiar los planetas.

Thanos regresaría para vengarse en la Fase 4 del UCM. Foto: Marvel

El “chasquido” de Thanos vuelve a decidir el final de la humanidad

Ajak, la líder que disolvió a los Eternos para introducirlos a la humanidad, conoce a Ikaris en el presente para decidir qué deben hacer. El plan de los Eternos es permitir que los habitantes del planeta prosperen para que el huevo celestial escondido en su núcleo pueda eclosionar, dando lugar a un celestial y destruyendo el planeta. Con esto entendemos que el destino de la Tierra siempre ha sido permitir que Tiamut se eleve, pero Ajak le dice a Ikaris que no puede seguir con el plan, ya que después que se borró el “chasquido”, la humanidad se recuperó y restauró el orden. Por lo tanto, cree que merecen vivir, una opción que Ikaris no comparte.

El debate sobre el liderazgo de Los Vengadores

Después de que los Deviants regresan y Ajak es encontrado muerto, los Eternals restantes se encuentran con Gilgamesh y Thena para discutir las actividades del planeta Tierra y el estado actual de los Vengadores. Ikaris bromea sobre liderar el equipo. Steve Rogers y Tony Stark ya no están, ya que Doctor Strange retrocedió en el tiempo y se quedó en Endgame, mientras que Tony sacrificó su vida en su “chasquido” para deshacer el genocidio de Thanos.

Richard Madden como Ikaris en Eternals. Foto: Marvel Studios

La mesa de Phastos no es de vibranium

Cuando el sombrío Ikaris engaña a Sersi y recluta al ingeniero Phastos, este necesita mucho para convencerse de dejar a su familia, ya que afirma que ya no usa sus poderes. Ikaris lo engaña sabiendo que no ha dejado atrás su pasado como científico, y rompe su mesa pensando que estaba hecho de vibranio; pero después de que se rompe en mil pedazos, Phastos le revela que es de IKEA y no está hecho del metal precioso de Wakanda.

Brian Tyree Henry como Phastos. Foto: Marvel Studios

El surgimiento y la expansión de Ego

Como muestra Eternals, las semillas celestiales atraviesan los planetas y destruyen civilizaciones, y el Celestial recién nacido se alimenta de la energía del planeta para dar lugar a nuevas galaxias. Es un círculo vicioso de vida y muerte y, como muestra un montaje, el proceso se remonta a Guardianes de la galaxia vol. 2, donde Ego estaba plantando semillas en varios mundos, terraformándolos para convertirlos en extensiones de sí mismo.