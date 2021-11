Eternals: Chloé Zhao opina sobre un potencial crossover entre Marvel y DC

Los eternos del Universo Cinematográfico de Marvel han tenido una accidentada llegada a los cines, por su mala recepción de la crítica y por la perspectiva del público ante la introducción de un superhéroe homosexual. No obstante, la película ha emocionado a los fanáticos por sus diversas conexiones con el UCM y porque incluye una referencia a Superman. De hecho, Chloé Zhao, directora del filme, ha elogiado a Zack Snyder por Man of Steel.

No solo eso, sino que la oscarizada cineasta ha declarado que Ikaris (interpretado por Richard Madden) está inspirado en el superhéroe de Kriptón. Ello ha generado que los admiradores se muestren expectantes ante un posible crossover entre los mundos de Marvel y DC, algo que particularmente no parece ser una buena idea para Zhao.

“¿Quién no quiere? Por supuesto que sí (quiero ver eso). ¿Quién no quiere ver ese crossover? Pero no deberíamos conseguir siempre lo que queremos. Quizá no sea bueno para nosotros. Tal vez algunas cosas deban ser reservadas. Estamos en el negocio de contar versiones modernas de la mitología de todas las culturas”, precisó.

“Superman existe en muchas, muchas culturas, y la creación de los cómics de Clark Kent y todos los brillantes cineastas que lo llevaron a la pantalla, están haciendo sus propias versiones personales y modernas. Ikaris es nuestra versión, pero eso no significa que no podamos rendir homenaje y pasar un buen rato con los que son tan icónicos que nos encantan”. Además, Gilgamesh (Don Lee) ve la televisión, ve Showtime y ve películas. Creo que le gusta Batman”, agregó.

Ikaris es la versión de Superman en el UCM, según comenta Chloé Zhao. Foto: composición/Marvel Studios/Warner Bros.

Chloé Zhao no ha sido la única que se ha pronunciado en torno a esta ansiada posibilidad. El propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, también comentó su perspectiva de una colaboración, en respuesta a la propuesta de James Gunn (director de Guardianes de la galaxia) en torno a un proyecto protagonizado por Harley Quinn y Groot.

Los cómics de Marvel y DC ya han explorado la posibilidad de entrelazar las historias de sus personajes. Foto: composición/Marvel/DC Comics

Por lo pronto, en los cómics ya se han explorado algunas historias que han juntado a ambas firmas, como en Superman vs. The amazing Spider-Man, cuyo relato salió en 1978 y marcó la primera vez que El hombre de acero y el Hombre Araña se unieron en batalla en contra de Lex Luthor y el Dr. Octopus.

Otro ejemplo de ello se dio en 1982, cuando se publicó The uncanny X-men and The new teen titans, unas viñetas que vieron a ambos grupos de superhéroes unirse para salvar al mundo de las manos de Darkseid.