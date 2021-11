Director de Harry Potter sobre el posible reboot de la saga: “No tiene sentido”

Chris Columbus, director de Harry Potter y la piedra filosofal (2001) y Harry Potter y la cámara secreta (2002), ha dado a entender que no le gustaría la idea de que se haga un reboot de la saga del mago de Howgarts. Luego de 20 años del inicio de Potter en el cine, la creación de la escritora J.K. Rowling se ha convertido en una de las franquicias más recordadas en el mundo y que hasta el día de hoy se sostiene gracias a los fanáticos. ¿Vale la pena su reinicio con nuevos actores? Esto es lo que dijo su primer director.

En una entrevista para Collider, el director estadounidense expresó su opinión sobre un posible reboot de las películas protagonizadas por Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley), donde aclaró que esta era una idea sin sentido.

Harry Potter: director Chris Columbus. Foto: Wizarding World

“En esta versión de Hollywood en la que vivimos, todo el mundo está rehaciendo todo y reiniciando todo. Quiero decir, va a salir un reinicio de Mi Pobre Angelito. ¿Cuál es el punto de eso?” , cuestionó Columbus, quien también ha dirigido el clásico de los 90 protagonizado por Macaulay Culkin, Home Alone, y su secuela.

De igual manera, agregó lo siguiente: “La película existe, sólo vivamos con la película que existió. No tiene sentido que rehagamos El mago de Oz, no tiene sentido que ninguno de nosotros rehaga las películas clásicas. Haz algo original, porque necesitamos material más original. Entonces, no tiene sentido.”

A una década del final de su última película, Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2, el mundo de la magia y hechicería todavía tiene mucho que mostrar. No solo estrenará el próximo 28 de noviembre su primer concurso de trivia televisado, sino que continúa con su exitosa obra teatral Harry Potter y el legado maldito — la cual Columbus quiere llevar al cine — alrededor del mundo.