Top 10 de Netflix: nueva lista de series y películas que eliminan a El juego del calamar

Otro fin de semana que el top 10 de Netflix se actualiza. Por lo que hemos visto, la serie más popular de la plataforma: El juego del calamar cada vez está más atrás, a pesar de que hace unos días era la favorita. Ahora, quien lidera la lista es la precuela de Zack Snyder y Matthias Schweighöfer: El ejército de los ladrones. ¿Estás listo para maratonear? Aquí te contamos un poco de todas las películas y series que están en el top 10 de Netflix.

10. Pasión de gavilanes

Hace unos meses la producción de Telemundo estuvo en el puesto número uno por unas buenas semanas; sin embargo, llegaron otros audiovisuales para destronarla. Nuevamente la vemos en el top 10 de Netflix. ¿Se deberá a que pronto se estrena Pasión de gavilanes 2?

9. El ejército de los muertos

El primer film publicado de la saga de zombis ya está posicionado en el grupo. No es de asombro, pues hace poco se estrenó El ejército de los ladrones, lo que ha generado que los usuarios tengan interés por la historia completa. Dave Bautista es el líder del equipo.

8. You

La original de Netflix se mantiene en el top 10, pero unos números más abajo. Joe Goldberg y Love están de vuelta para obsesionarse como nunca antes. El detalle es que ahora la familia está completa con el pequeño Henry. ¿Quiénes son las nuevas víctimas? No te pierdas la tercera temporada de You. Próximamente You 4.

7. Una esposa de mentira

Just go with it, título original del film protagonizado por Adam Sandler y Jennifer Aniston, ocupa el puesto siete. Es sorprendente que después de tanto tiempo desde su lanzamiento en 2011, la cinta dirigida por Dennis Dugan se mantenga y sea recordada por la audiencia. ¿Podríamos considerarla un clásico de la comedia romántica?

6. La reina del sur

Teresa Mendoza ha subido un peldaño más del top. No es de asombro, pues es una de las series más esperadas el próximo año. La reina del sur 3 mostrará varias localidades de Latinoamérica entre ellas están Cusco y Lima. Solo hace poco vimos a la talentosa Kate del Castillo junto a toda la producción grabar en nuestro país. La temporada uno y dos están en Netflix.

5. Más dura será la caída

La reciente película de Netflix protagonizada por los actores Idris Elba y Jonathan Majors tiene como trama la venganza del bandolero Nat Love (Jonathan) contra el asesino (Idris) de sus padres, quien está a nada de salir de la cárcel después de 20 años de condena. El western de acción y drama está dirigido por el multifacético británico Jeymes Samuel con ayuda de Boaz Yakin.

4. El juego del calamar

La serie surcoreana Squid game sigue de pie en el top 10; no obstante, el primer puesto se le fue arrebatado. No hay duda de que la volveremos a ver como la favorita si es que Netflix y su creador Hwang Dong-hyuk se animan a realizar El juego del calamar 2. Si aún no la has visto, estás a tiempo.

3. ¡Qué duro es el amor!

Love hard, nombre original, se acaba de publicar este viernes 5 de noviembre. En el largometraje navideño conoceremos a Natalie (Nina Dobrev), una periodista de Los Ángeles que al parecer no tiene éxito en el amor. Por ello, decide buscarlo en una app de citas.

¡Qué duro es el amor! es el nuevo filme navideño de Netflix. Foto: Netflix

Allí conoce a Tag (Darren Barnet), un joven muy atractivo con quien lleva una buena relación de amigos. Sin embargo, cuando decide hacerle una sorpresa por Navidad, se entera que fue engañada por Josh (Jimmy O. Yang).

2. Transformers: el último caballero

La quinta película de los Autobots y Decepticons está en el puesto del top 10 de Netflix. Así como esta, podrás encontrar los otros proyectos de la saga en el servicio de streaming. ¿Nos están preparando para Transformers 7: rise of the beasts?

1. El ejército de los ladrones

Army of thieves es noticia desde el martes 2 de noviembre cuando eliminó a El juego del calamar del primer lugar. Este es un filme estadounidense de robos con su toque de comedia, romance y pocos zombis.