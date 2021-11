Cambio radical de Leandro Santos de Pasión de gavilanes: ¿qué pasó con su carrera?

Tras darse a conocer que Pasión de gavilanes tendrá segunda parte, más de un televidente se preguntó si sus actores volverían o no a interpretar sus personajes. Gracias a un teaser que se presentó días atrás, se reveló que Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Natasha Klauss retomarán los papeles que los llevaron a la fama internacional.

Pero ellos no son los únicos que se ganaron al público, actores secundarios también lograron gran éxito fuera de la pantalla. Uno de ellos sin duda es Sebastián Boscán, actor que interpretó a Leadro Santos.

Si eres de los que vio Pasión de gavilanes, recordarás que Leandro fue el diseñador que casi pierde su tienda de ropa, pero que encontró en Franco Reyes un apoyo para salvar su negocio. En la historia vemos que fue llevado por su tía Raquel Santos a la hacienda de los Elizondos para casarse con Jimena, pero luego ella le confiesa que está enamorada de Óscar.

¿Qué pasó con la carrera de Sebastián Boscán?

Nacido en Medellín, Boscán viajó a los 17 años a Estados Unidos para iniciar su carrera en la actuación. En dicho país terminó el bachillerato e inició talleres para prepararse como actor. Con el paso del tiempo encontró su primer trabajo en Vuelo secreto y tiempo después fue parte de Padres e hijos. Ha participado en más de 28 producciones para televisión, cine y teatro.

Sebastián Boscán dio vida a Leandro Santos en Pasión de gavilanes 2. Foto: composición/@sebasboscanoficial/Telemundo

Su paso por varias producciones lo llevó en el 2003 a ser parte de Pasión de gavilanes, producción donde superó a más de 20 colegas que fueron al casting para ser Leandro Santos. Luego de esta telenovela estuvo en La mujer en el espejo, La reina del sur, El general Naranjo y más. Más allá del tiempo en 2019 fue su última producción al aire.

Sebastián Boscán fue parte de Pasión de gavilanes, telenovela del 2003. Foto: composición

¿Sebastián Boscán estará en la temporada 2 de Pasión de gavilanes?

En una entrevista a Minuto Colombia en el 2020, el actor contó que no había sido contactado para ser parte de los nuevos capítulos de la telenovela. Si bien en aquel entonces no descartó la posibilidad de integrar nuevamente el elenco, hasta el momento no ha anunciado que volverá a dar vida a su papel.