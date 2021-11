Morbius: explicación de sus poderes, fortalezas y debilidades

Morbius, ‘el vampiro viviente’, es el decimonoveno villano más grande de Spiderman y será interpretado por el actor y cantante Jared Leto en la nueva película de Marvel. Esta contará la historia del Dr. Michael Morbius, quien se transformó en un “pseudo-vampiro” con una apariencia monstruosa después de un experimento fallido con ADN de murciélago vampiro para curar su raro trastorno sanguíneo.

Morbius posee algunas de las habilidades sobrehumanas que se sabe que tienen los vampiros normales. Pero, al mismo tiempo, debido a que se convirtió en vampiro por experimentos científicos, carece de muchas de las debilidades que se encuentran comúnmente en estos seres.

Jared Leto espera que el público olvide al Joker con la película de Morbius. Foto: composición/Sony Pictures

¿Cuáles son las fortalezas y poderes de Morbius?

Además de fuerza sobrehumana, velocidad e inmortalidad, Morbius ganó la habilidad de usar la ecolocalización, al igual que un murciélago. También posee una visión aumentada que le permite ver claramente a distancias largas y en una oscuridad casi completa. Incluso posee luz infrarroja, lo que le permite detectar a las personas en la oscuridad en función del calor de su cuerpo.

Sin embargo, la mayor fortaleza del médico es posiblemente su genio intelecto. Morbius es experto en biología, bioquímica, hematología y neurorradiología.

La película Morbius se estrenará en cines el 28 de enero de 2022. Foto: composición/Marvel

¿Cuáles son las debilidades de Morbius?

Se podría decir que la habilidad más notable de Morbius es su abrumadora sed de sangre, ya que la necesita regularmente para mantenerse vivo. Esta necesidad le ha generado repetidas veces un conflicto moral, porque lamentablemente tiene que asesinar y alimentarse de personas inocentes.

Morbius no es un vampiro tradicional en el sentido de que no tiene todas las debilidades típicamente asociadas con ellos (ajo, agua bendita, crucifijos, estacas de plata y madera). Si bien su piel es muy sensible a la luz solar, no se incendia al sol como un vampiro típico. En cambio, sus poderes simplemente se debilitan mientras está a la luz del día.

Tráiler de Morbius