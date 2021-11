La casa de papel 5, parte 2: ¿aparecerá Tokio en el final de la serie?

La segunda parte de la quinta y última temporada de La casa de papel llega el 3 de diciembre, por lo que se conocerá el final de la ficción creada por Álex Pina.

¡Alerta spoiler! En la última parte emitida hasta el momento, el personaje de Tokio, interpretado por la actriz Úrsula Corberó, le dijo adiós a la serie. La fiel seguidora de El profesor decidió sacrificarse para acabar también con la vida de Gandía y así darles más tiempo a sus compañeros, a fin de que puedan escapar del Banco de España.

En ese sentido, varios fanáticos se preguntaron si el personaje regresará a la serie o si ese fue su final y ya no la verán en más escenas. Sin embargo, para suerte de los fans, Tokio regresará para el final de la quinta temporada de La casa de papel.

El plano del tráiler de La casa de papel, parte 2 confirma el regreso de Tokio. Foto: Netflix

La actriz Úrsula Corberó, en relación a la despedida con sus compañeros de rodaje, señaló: “Ahí solté todo. Me tiré dos semanas llorando sin parar, pero literal. Llegaba a casa, lloraba. Me despertaba llorando. Me iba a dormir llorando. Era todo horrible”.

A pesar de que ese fue su último momento frente a las cámaras, la continuaremos viendo en la última temporada que llega en diciembre.

¿Qué vemos en el tráiler de La casa de papel, parte 2?

“Tokio ha muerto”, pronuncia Denver frente a sus compañeros y todos lloran desconsolados. Seguidamente, en un plano muy rápido, se ve a Tokio vestida de forma habitual, sin su mono rojo, frente a El profesor. Además, se escucha brevemente la narración clásica que su personaje sostiene desde el primer episodio de la serie.

Tráilder de La casa de papel, parte 2