Better call Saul 6 se dividirá en dos partes: ‘Kim’ advierte un final de locura

Al parecer la sexta y última temporada de Better call Saul tendrá un intermedio. En la actualidad, la grabación de los episodios finales del spin off de Breaking Bad está en marcha, y el equipo de producción se prepara para cerrar la historia liderada por Bob Odenkirk.

Si bien esta situación es agridulce para los fanáticos, ya que será emocionante ver cómo esta trama llega a su fin después de seis temporadas, el último capítulo también significará que probablemente nunca volveremos a ver a ninguno de sus personajes en pantalla.

En una reciente conversación con Variety Rhea Seehorn, quien interpreta a Kim Wexler en Better Call Saul, proporcionó una pequeña actualización sobre la temporada final de la ficción. “Bob lo está haciendo increíble. Y como dije, ya sea que esté en guiones o no, puedo decirles que el final será una locura. Va a dejar boquiabiertos a la gente. No puedo esperaa a que salga y la vean“, comentó.

Sobre el destino de su personaje, Seehorn dijo que aún no sabe lo que le sucederá a Kim (a pesar de haber leído todos los guiones) e indicó que si bien continua en el set de Nuevo México, no debe tomarse como una pista de su destino.