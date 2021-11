Ajak de Eternals: todo sobre la superheroína que interpreta Salma Hayek en la UCM

La actriz Salma Hayek es la encargada de interpretar a Ajak en Eternals, la nueva película de Marvel Studios que llegó a los cines peruanos este 4 de noviembre. Con este papel, Hayek se convierte en la primera actriz mexicana en tener un rol protagónico dentro de las películas del Universo Cinematográfico Marvel (UCM). En esta nota te contaremos todo sobre su personaje y por qué es importante.

¿Quién es Ajak?: historia en cómics

Ajak es un superhéroe que pertenece a la raza inmortal de los Eternos. Al igual que ellos, fue creado por los Celestiales hace un millón de años para proteger a la humanidad de los Desviados (Deviants). Este personaje es uno de los padres fundadores del Universo Marvel.

Su primera hazaña se llevo a cabo en Babilonia hace 2.500 años, cuando junto con los Eternos se enfrentó a los Desviados y su líder, el Señor de la Guerra Kro. Además, fue capaz de evitar que los antiguos dioses griegos, asgardianos e indios fueran desterrados del plano de la existencia, ya que las diferentes deidades querían atacar a los Celestiales.

De acuerdo con los cómics de Marvel, en los últimos años, Ajak posó en animación suspendida en la Cámara de los Dioses, esperando el regreso de sus creadores. Fue despertado por Ikaris cuando los Celestiales regresaron por cuarta vez. En esa ocasión se hizo amigo del arqueólogo Daniel Damian y le reveló muchos de los secretos de la Ciudad de los Dioses del Espacio.

Para vengar la muerte de su hija Margot a manos de los Desviados, Damian convirtió a Ajak en una monstruosa bestia. Durante la transformación, Ajak asesinó a varios de sus compañeros, pero afortunadamente los Eternos lograron revertirlo a su estado normal; sin embargo, la poderosa entidad no pudo soportar la culpa y terminó desintegrándose.

Más tarde, Ajak fue devuelto a la vida y recuperó sus recuerdos gracias a Zuras.

Entre sus habilidades sobrehumanas destacan su fuerza, velocidad y durabilidad. También puede regenerarse, volar, teletransportarse y lanzar cargas de energía.

¿Qué dijo Salma Hayek sobre su papel en Eternals?

Sobre su papel en Eternals, Salma Hayek ha expresado en varias conferencias de que prensa que la directora de la película, Chloé Zao, decidió que su personaje aborde el tema del liderazgo desde la perspectiva de la maternidad. “No soy una madre. Soy un alien. No puedo tener hijos. Sin embargo, mi personaje solía ser un hombre en los cómics y ahora es mujer, así que, en vez de solo cambiar el género, le propuse aportar algo que es muy específico sobre la feminidad”, dijo la actriz.

Además, en una entrevista para la reconocida revista Variety hablo sobre cómo se vio por primera vez con el traje, y de lo que representa interpretar un papel así para ella. “Fue empoderador. Realmente me conmovió… No es porque me esté poniendo un atuendo. Pero hoy tenemos derecho a ser superhéroes. Tengo 54, así que hubo algo realmente conmovedor, no solo para mí, sino para todos, por todos los diferentes estereotipos. Ella no es sexy. No es sexy en absoluto. Soy muy bajita. Me han acosado toda mi vida por ser bajita. Y de repente no importa. Eres un superhéroe en el universo Marvel. Me conmovió. ¡Habrá mujeres bajas, de mediana edad, y de todos los colores que piensen que también pueden ser superhéroes!”, enfatizo Salma Hayek.

¿Cuándo se podrá ver Eternals en Disney Plus?

A diferencia de Cruella y la Viuda Negra, la nueva pelicula de Marvel no se va a estrenar en Disney + de manera simultánea ni con el pago de acceso premium. Pero se espera que llegue a la plataforma después de su proyección exclusiva de 45 días en cines.

De seguir con ese cronograma, la película dirigida por Chloé Zhao llegará al streaming el 20 de diciembre, sin costo adicional para los suscriptores de la plataforma.

No obstante, también es probable que los fanáticos tengan que esperar unos días más, como sucedió con Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Por lo tanto, Eternals podría estrenarse en Disney Plus durante las fiestas navideñas.

