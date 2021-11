Contigo, capitán: Rodrigo Palacios habla acerca de su participación en la serie de Paolo Guerrero

Netflix confirmó que el rodaje de Contigo, capitán, biopic centrado en Paolo Guerrero, es una realidad. La serie mostrará los inicios del ‘Depredador’ y cómo fue la batalla legal que tuvo con la Asociación Mundial Antidopaje. Aunque no se han revelado más detalles acerca de la producción, sí han salido a la luz algunos actores que serán parte de la esperada producción. Uno de los intérpretes en confirmar su participación en la ficción es Rodrigo Palacios, recordado por ser parte de El último bastión.

El actor expresó su felicidad en su cuenta de Instagram por ser parte de Contigo, capitán: “Por fin puedo contarles, con mucho orgullo y felicidad, de este nuevo proyectil en el que ando metido. Contigo, capitán, la primera serie producida por Netflix en Perú, cuenta la historia de la batalla legal que sufrió Paolo Guerrero antes de ir al mundial de Rusia, que conmovió al Perú entero”.

Además, aprovechó la publicación para hablar acerca de la serie de Netflix: “Una historia que muestra el lado más humano de nuestro querido capitán. Un equipo increíble que día a día le viene metiendo mucho corazón y garra para poner al Perú en los ojos del mundo. Un producto que espero los haga sentir orgullosos y que estoy seguro abrirá muchas puertas para nuestra industria”, expresó el actor.

¿Quién dirigirá Contigo, capitán?

El proyecto estará a cargo del peruano Javier Fuentes-León, recordado por dirigir los largometrajes Contracorriente y Avenida Larco en los años 2009 y 2017 respectivamente. Acerca de la serie, no quiso brindar detalles, ya que cuenta con un acuerdo de confidencialidad.

“Desgraciadamente, Netflix nos tiene como que muy atrapados con la confidencialidad de lo que podemos o no decir. No te puedo contar. Es ficción, no está Paolo Guerrero, pero es del caso de antidoping desde que sale positivo, basado en su lucha legal y el drama humano”, contó en el programa La Entrevista, de La República.

¿Cuál es el elenco confirmado de Contigo, capitán?

Nico Ponce dará vida a Paolo Guerrero; el resto del elenco estará conformado por Carlos Victoria, Rodrigo Palacios Pazos, Toño Vega, Irene Eyzaguirre, Emilram Cossío, Hugo Salazar, Carlos Solano y Tatiana Espinoza. Aún no se han confirmado los roles que tendrán los artistas peruanos en la producción de Netflix.