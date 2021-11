Marvel: ¿reunión de Game of Thrones entre Kit Harrington y Emilia Clarke en el UCM?

Kit Harrington y Emilia Clarke, más conocidos por sus papeles de Jon Snow y Daenerys Targaryen en Game of Thrones, podrían reencontrarse ahora como personajes de Marvel en Secret Invasion, la próxima serie del UCM a estrenarse por Disney Plus. Las recordadas estrellas de la mundialmente famosa producción de HBO volverían a compartir pantalla para una serie de televisión el próximo 2022, algo que sin dudas emocionaría a los fanáticos de ambas franquicias.

El Universo Cinematográfico de Marvel continúa creciendo. Prueba de ello son los recientes fichajes de los actores de diferentes nacionalidades en Eternals, donde Angelina Jolie, Don Lee, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani y más ya son parte del mundo de los superhéroes. Este también es el caso de Kit Harrington y Emilia Clarke, quienes recientemente se han vuelto parte de esta enorme franquicia de películas y series.

Kit Harrington (Eternals) y Emilia Clarke (Game of thrones) son conocidas estrellas. Foto: composición/ difusión / GQ España

Kit Harrington es el nuevo Dane Whitman, más conocido como el héroe Black Knight, y ha sido presentado dentro del UCM en Eternals, la nueva película dirigida por Chloé Zhao. Por su parte, Emilia Clarke fichó este año para la próxima serie de Marvel en Disney Plus: Secret Invasion, cuyo rol aún no se ha confirmado.

Siendo parte del mismo mundo ficcional, no es muy difícil para los fanáticos imaginarlos juntos nuevamente en pantalla, luego de aquel trágico final de Game of thrones en el que su última interacción como Jon Snow y Daenerys Targaryen no fue la más agradable. Sobre esto, el actor británico dijo algunas palabras.

Jon Snow y Daenerys Targaryen en Game of Thrones. Foto: difusión

“Eso me dejaría un poco alucinado creo porque Emilia y yo teníamos mucho juntos ”, dijo Harrington sobre sus papeles en la serie de HBO en una entrevista para The Hollywood Reporter, donde también admitió que ninguno de los dos se había preparado para dicha posibilidad de cruzar caminos nuevamente en la ficción.

Por otro lado, Emilia Clarke —cuyo rol permanece en secreto de momento— no ha declarado sobre la posible reunión, sino que ha hablado sobre cuál podría ser su papel y la estricta seguridad que tiene Marvel sobre su información a revelar.

“Las primeras personas con las que hablé con Marvel luego de conseguir el rol fue su equipo de seguridad. Actualmente vivo con el miedo de que algo va a pasar: si voy a decir algo y ellos se molestarán” , confesó la actriz en el podcast Happy Sad Confused. “Pero interpreto a un personaje en el que estoy super interesada respecto a todo”, detalló .

¿Cómo sería el reencuentro de Harrington con Clarke?

Lo más probable es que, si estos dos actores se van cruzar, sea en Secret Invasion. En los cómics, el personaje de Black Knight (Kit Harrington) tiene una participación crucial en la historia de Invasión Secreta —historieta en la que se basará la serie de Disney Plus— frente a la invasión de Skrulls que llegan a la Tierra.

Black Knight vs. Skrolls - Secret Invasion. Foto: difusión/Heroic Hollywood

Cuando estos alienígenas verdes, que ya han aparecido en Captain Marvel y Spiderman: far from home, arriban al planeta, una concentración de estos invade Reino Unido, lugar donde Black Knight los enfrenta con ayuda de Capitán Britania.

Esta sería la excusa perfecta para introducir dicho arco argumental en la serie y lograr que el personaje de Emilia Clarke tenga interacción con el de Kit Harrington. Sin embargo, a falta de un avance o mayores detalles de Secret Invasion, habrá que esperar aún hasta 2022 para ver la historia que se contará en Disney Plus.