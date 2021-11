Magaly Solier ganó el premio a mejor actriz en el Zurich Film Awards

La reconocida estrella de La teta asustada Magaly Solier anunció a través de sus redes sociales que fue galardonada con el Premio de Cine de Zúrich 2021, tras su participación en The saint of the impossible, conocida en español como El santo de lo imposible, una película de corte dramático dirigida por Marc Wilkins en 2020.

Ante la noticia, la actriz no pudo evitar brindar algunos mensajes de emoción en su cuenta de Facebook debido al mérito recibido el último 3 de noviembre de este año.

“Este premio se lo dedico a mi Manager, Cali Flores. Cuando lo conocí me dijo que yo era un diamante en bruto al que había que pulir. Gracias por estar siempre, a cualquier hora, en el momento más urgente y creer en mí. Te amo Cali”, expresó.

Este no sería el único reconocimiento que ha recibido Solier a lo largo de su carrera artística. Recordemos que ganó como mejor actriz en el Festival de Cine de Cartagena de Indias (Colombia) y en el Festivalissimo - Festival Ibero-Latinoamericano de Montreal (Canadá) con la cinta Madeinusa (2005).

¿De qué trata El santo de lo imposible?

“En las calurosas calles del Bronx, hoy: una mujer peruana y sus dos hijos adolescentes viven y sobreviven sin permiso de residencia en la metrópolis. En imágenes densas y febril, The saint of the impossible nos habla de la búsqueda de independencia, libertad, amor y felicidad”, dicta la premisa oficial de la cinta.

El santo de lo imposible - tráiler oficial