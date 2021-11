How I met your father: Kim Cattrall se une al spin off de How I met your mother

Lo que tanto se pidió por años ahora es realidad. Hace unos meses atrás se confirmó el reboot de How I met your mother, titulado How I met your father. La plataforma de streaming Hulu es la responsable de esta nueva producción que tendrá como protagonista a Hilary Duff, quien dará vida a Sophie. Además, incluirá las actuaciones de Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma y el recordado Josh Peck de Drake & Josh.

Hilary Duff como Sophie en How I met your father. Foto: Twitter/@HIMYFonHulu

Lo último que nos acaba de sorprender a todos es la participación de Kim Cattrall. Este viernes 5 de noviembre se conoció, gracias al medio Deadline, que Samantha Jones de Sex and the city será parte de Cómo conocí a tu padre. Ella también interpretará a Sophie, pero en su versión más adulta. ¿Tal vez por eso no aceptó estar en And just like that?

Kim Cattrall estará en la producción de Hulu: How I met your father. Foto: composición/Hulu

“Cuando Kim Cattrall dijo que sí, grité. Ahora, ¿podemos obtener una foto mejor que esta que desenterré de la web profunda?”, escribió Lizzie McGuire en su cuenta de Instagram apenas se enteró de la noticia.

Hilary Duff compartió una imagen junto a Kim Cattrall para confirmar su participación en How I met your father. Foto: captura/Instagram/@hilaryduff

¿De qué tratará How I met your father?

Según el servicio Hulu, la serie se ambientará en Nueva York. Sophie le contará a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, lo cual nos llevará de regreso al año 2021. Aquí, Sophie y su grupo muy unido de amigas están por descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

How I met your father está en grabaciones. Foto: Twitter/@HIMYFonHulu

How I met your father está bajo el mando de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes tendrán la ayuda de los creadores/productores ejecutivos de HIMYM: Carter Bays y Craig Thomas. Asimismo, Duff se suma como productora junto con el estudio 20th Television.