Eternals: Angelina Jolie critica la censura de la cinta por presentar pareja homosexual

La película de Eternals acaba de estrenarse a nivel mundial y los comentarios que ha recibido desde días antes de su estreno han generado cierta polémica entre la audiencia. Así lo han revelado su mala calificación en Rotten Tomatoes y su reciente censura en algunos países por presentar a una pareja homosexual. Este último punto no ha sido del agrado de la actriz y estrella de la película Angelina Jolie, quien hace poco reaccionó a la prohibición de uno de los proyectos más significativos para Marvel calificando como “ignorantes” a los responsables.

“Estoy triste”, dijo en referencia a las audiencias que no podrán mirar la nueva producción del UCM. “Y estoy orgullosa de Marvel por rehusarse a cortar esas escenas”, explicó Jolie en una entrevista para el medio australiano News.

“Aún no entiendo cómo es que vivimos en un mundo hoy en día en el que aún hay personas que no verían la familia que Phastos tiene y la belleza de esa relación y ese amor”, señaló la actriz. “Quien esté enfadado por eso, se sienta amenazado, no lo apruebe o lo aprecie es un ignorante”, añadió.

La prohibición de Eternals

Eternals no podrá ser vista en los cines de Arabia Saudí, Qatar y Kuwait. El portal The Hollywood Reporter recogió información de ciertas fuentes y explicó que la censura se debe en mayor parte a la escena en la que el personaje de Phastos (Brian Tyree Henry) y su esposo (Haaz Sleiman) se besan en pantalla.

Eternals: Phastos (Brian Tyree Henry) y su esposo

En los países del Golfo Pérsico, la homosexualidad está estrictamente prohibida y las películas que puedan contener cualquier tipo de escena o mínima referencia a la comunidad LGTBIQ+ puede llegar a ser censurada o quitada por completo de la taquilla, así como ha pasado con la nueva película de Marvel.

Previendo que esto era algo que podía pasar, la directora de la película número 26 del UCM, Chloé Zhao, tuvo una conversación en la que pidió a Marvel que no cortara algunas escenas que podrían ser vistas de mala manera en otras partes del mundo. Así, la petición parece haberse respetado hasta el momento, ya que no ha habido reportes de que el estudio haya cedido a quitar alguna parte del largometraje.