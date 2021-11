Black Panther 2 suspende grabaciones por lesión de Letitia Wright durante rodaje

Las grabaciones de Black Panther: Wakanda forever han sido suspendidas debido a las lesiones que sufrió Letitia Wright — actriz que interpreta a Shuri, la hermana del personaje de T’Challa — el último mes de agosto en medio del rodaje. La secuela de la exitosa producción de Marvel, protagonizada por Chadwick Boseman, pondría toda la producción en pausa de manera oficial a finales de noviembre y retomarían a inicios de 2022.

De acuerdo con el portal Variety, la recuperación del accidente que sufrió Letitia Wright en el set de Black Panther 2 tomaría más tiempo.

Aunque en un comienzo se había dicho que Wright — quien había sido hospitalizada por el incidente en el que perdió el control durante una acrobacia mal realizada — estaría de vuelta sin que esto afectara el plan de producción, finalmente se tomó la decisión de suspender temporalmente el rodaje.

Letitia Wright interpreta a Shuri en Black Panther 2. Foto: Marvel Studios

En un comunicado de los representantes de la actriz británica se anunció lo siguiente: “Letitia se ha estado recuperando en Londres desde septiembre de las lesiones sufridas en el set de Black Panther 2 y espera volver al trabajo a principios de 2022″ . El mismo informe añadió que la estrella de Marvel les pedía amablemente al público que “la mantengan en sus oraciones”.

¿Qué se sabe sobre Black Panther 2?

Black Panther: Wakanda forever es la secuela del primer largometraje estrenado en 2018 que llevó al reconocimiento mundial al actor estadounidense Chadwick Boseman, quien falleció el 28 de agosto de 2020. Esto llevó a que la continuación, que iba seguir la línea del reinado de T’Challa, se reestructurara completamente.

Aunque no se ha revelado detalles específicos sobre la película, varios rumores de los fans han colocado a Letitia Wright como la nueva Pantera Negra, siguiendo el ejemplo de los comics. La teoría toma un poco más de fuerza con el reciente incidente de la actriz, el cual ha puesto en pausa toda la producción. Esto, posiblemente, no habría ocurrido si el rol de Shuri no fuese tan importante en la historia.

Shuri podría ser la candidata ideal para liderar Black Panther - Crédito: Marvel Cómics

De momento, tampoco no se ha confirmado el reparto oficial, pero se espera que a Black Panther 2 regresen Lupita Nyong’o como Nakia, Danai Gurira como Okoye, Winston Duke como M’Baku, Angela Bassett como Ramonda, y Martin Freeman como Everett Ross. También se ha confirmado para esta cinta el debut de Dominique Thorne como Riri Williams, quien más adelante tendrá su propia serie en Disney+.