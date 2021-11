‘La casa de papel’: imágenes del final

La historia del Profesor y la banda de atracadores más famosa de la pequeña pantalla está a punto de llegar a su fin. Lo hará el próximo 3 de diciembre en Netflix, con el estreno en la plataforma de la segunda parte de cinco episodios de la temporada 5 de ‘La casa de papel’.

A un mes exacto del debut de la esperada recta final, el servicio de streaming lanzó el primer tráiler oficial del volumen 2 de la quinta entrega, que desborda intensidad y nostalgia. Comienza la cuenta regresiva.

El gran golpe que el personaje de Álvaro Morte había planeado no ha salido según lo esperado. Foto: difusión

“Ves las caras de aquellos a los que has fallado y es como si una bola de fuego te atravesara el pecho”, reza la voz en off de Tokio.

Apenas 30 días nos separan de conocer el resultado final del último atraco de la banda del mono rojo, pero las cosas no pintan precisamente fáciles para ninguno de ellos. Entre las paredes del Banco de España ya han perdido a algunos de sus miembros, como Tokio (Úrsula Corberó) y Nairobi (Alba Flores), así que su líder lo tiene claro: “En las últimas horas, he perdido personas muy importantes y no voy a dejar que caiga nadie más por este robo”.

En cualquier caso, el gran golpe que el personaje de Álvaro Morte había planeado no ha salido según lo esperado y tras el desenlace del primer volumen de cinco episodios de la quinta entrega, que ha dejado a algunos de los miembros de la banda fuera de juego, aquellos que aún pueden hacerlo estarán dando todo de sí para aguantar todo lo que puedan y salir libres del lugar. Pero están destrozados. Mientras, tanto dentro como fuera, las autoridades, policía y ejército, también viven su particular calvario.

30 días nos separan de conocer el resultado final del último atraco de la banda del mono rojo. Foto: difusión

“Es el momento de terminarla”

A inicios de mes, Álvaro Morte dio pistas sobre el futuro de su personaje. “Yo estoy muy contento con el final en muchos sentidos. Por un lado, creo que la serie se merece tener un final. Creo que cuando se alarga demasiado una producción corremos el peligro de que ya los personajes dejen de tener interés, la historia, y nosotros —también por respeto a los fans— creemos que es el momento de terminarla para dejarla en alto y que la gente se quede con un buen sabor de boca”.

En el marco de los Premios Platino, realizados en Madrid, agregó que “es literalmente imposible contentar a todos (los admiradores). No se puede. Pero sí les digo que cuando recibí el último guion y lo estuvimos ejecutando, lo estuvimos grabando y demás, yo estoy muy contento con el resultado. Espero que todos los seguidores de ‘La casa de papel’ también sigan igual de contentos”.

¿Conseguirán los atracadores escapar de allí sin ser arrestados o morir? Foto: difusión

En tanto, los creadores de la serie, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, prometen que, tras una primera mitad de la temporada marcada por la acción, la segunda prestará más atención a los personajes: “En el volumen 2 nos centramos más en la emocionalidad de los personajes, es un viaje por su mapa sentimental que nos conecta directamente con la despedida”, adelantaba Pina en el momento de anunciar que la quinta temporada se estrenaría en dos partes.

Muchas son las preguntas que los fans se hacen ante el desenlace final de ‘La casa de papel’, pero, sin lugar a dudas, hay una por encima de todas ellas: ¿conseguirán escapar de allí sin ser arrestados o morir?