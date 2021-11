Marvel: Gael García Bernal protagonizará Werewolf by night para Disney Plus

La fFase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel se viene con todo, ya que los multiversos están a la orden del día. Además, Marvel apuesta por nuevas figuras que solo hemos visto hasta el momento en los cómics. Una de las noticias que era un secreto a voces, pero ahora ya fue confirmada, es la participación del mexicano Gael García Bernal en Werewolf by night.

Werewolf by Night se incorpora a la Fase 4 del UCM. Foto: Marvel Comics

Gael García Bernal ha sido parte de las películas Amores perros (2000), Y tu mamá también (2001), La mala educación (2004), Coco (2017), La red avispa (2019) y Tiempo (2021), además de series como Mozart in the Jungle y Aquí en la Tierra.

Ahora, al parecer, Gael será un hombre lobo en el especial de Halloween que está preparando Marvel Studios y se estrenará en la plataforma Disney Plus. Se dice que este personaje podría hacer su primera aparición en la serie Caballero Luna.

¿Quién será Gael García Bernal en Werewolf by night?

Como se sabe en los cómics de Marvel hay dos hombres lobos: Jack Russell y Jake Gomez. Aunque no se ha dicho nada respecto a su papel, la tarea es sencilla, ya que Jake Gomez tiene raíces nativo-americanas, a diferencia de Jack Russell, que tiene un origen europeo. Sin embargo, puede que haya una fusión de ambos.

Gael García Bernal será un hombre lobo en Werewolf by night. Foto: composición/Marvel Comics