La nueva y tenebrosa apariencia de Chucky en el 1X04 de la serie de Star+

Chucky, la serie | La nueva producción de televisión y streaming creada por el talentoso Don Mancini continúa deleitando a los fanáticos. En el 1x04, último episodio emitido esta semana a través de Star+, USA Network y Syfy, el muñeco diabólico alcanzó un nuevo nivel de crueldad en sus asesinatos, algo que lo ha llevado a adoptar de manera inesperada una nueva y tenebrosa apariencia. ¿Qué ocurrió en el 1x04 y cómo se ve Chucky ahora?

Chucky, la serie: nuevo aspecto macabro del muñeco diabólico. Foto: captura propia

AVISO: SPOILERS DEL 1x03 Y 1x04

En anteriores episodios, Chucky se había puesto la máscara de Hello Kitty para la noche de Halloween, algo que rápidamente se hizo tendencia en redes sociales, pues mostraba al muñeco de una manera tierna y graciosa. Pues bien, ahora eso ha dado un giro total y ya no hay nada de agradable en el nuevo look que le han dado al pequeño asesino de Child’s Play.

En el 1x03 de Chucky, la serie, Lexy aprovecha que sus padres no estarán en casa para organizar una fiesta junto a su novio y demás amigos. Cuando llega la noche, los invitados utilizan audífonos para bailar escuchando música individualmente y así evitar una escándalo en el vecindario.

Así, cuando la adolescente, dueña de la casa, sube a su habitación para fumar un cigarrillo, Chucky aprovecha para escabullirse y valiéndose de su clásico cuchillo intenta asesinarla. Sin embargo, en medio del acto, su víctima logra resistir y en medio del forcejeo terminan provocando un incendio que acaba con toda la casa.

Chucky, la serie: la nueva apariencia del muñeco diabólico. Foto: captura propia.

Es recién hasta el 1x04 de la serie de Star+ en el que, luego de los estragos que deja dicho accidente, Jake vuelve con Lexy a la casa para enfrentar a Chucky y de un momento a otro, este sale de la oscuridad. ¿Con qué se encuentran los personajes? Nada más y nada menos que con el muñeco diabólico con el rostro quemado a la mitad. El plástico, del que está hecho su cara ahora, está derretido y hasta se ve casi como una quemadura humana. Sin dudas, un aspecto macabro que se suma a otros looks que ha tenido el asesino y que puedes ver aquí debajo.

Chucky, la serie: la nueva apariencia del muñeco diabólico. Foto: captura propia.

Hacia el final del episodio, en la última escena, la creatividad de Don Mancini y el resto de su equipo nos regalan quizás uno de los momentos más hilarantes y extraños que solo su creador original puede lograr. Mientras los protagonistas están en el hospital y descubren junto al resto de su familia el cuerpo de una víctima más del muñeco asesino, este voltea a mirarlos al trío de adolescentes y les hace ‘la señal del dedo’.

Imágenes del nuevo aspecto de Chucky

Chucky, la serie: la nueva apariencia del muñeco diabólico. Foto: captura propia.

Chucky, la serie: la nueva apariencia del muñeco diabólico. Foto: captura propia.

Chucky, la serie: la nueva apariencia del muñeco diabólico. Foto: captura propia.

¿Dónde se puede ver la nueva serie de Chucky?

Chucky, la serie, puede verse a través de Star+, la nueva plataforma de streaming a la que te puedes suscribir por un precio menor si es que ya eres usuario de Disney+. Cada miércoles, se estrena un nuevo episodio en Latinoamérica.