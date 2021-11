La casa de papel: atracos de las exnovias de Berlín, un spin-off que podría funcionar

La casa de papel: parte 5 (Volumen 2), la serie de televisión española de Netflix, estrenó su primer tráiler oficial y ha vuelto a confirmar que la historia de los atracadores y el robo al Banco de España llegará a su fin el próximo 3 de diciembre. Por motivo del cierre de la exitosa producción, en los últimos meses se comentó acerca de la realización de posibles spin-off. Uno de estos ponía al personaje del excéntrico Berlín junto a sus ex parejas en una historia contada en el pasado, años antes de que se uniera la banda de Tokio, el ‘Profesor’, Nairobi, Denver, y demás.

Está claro que cuando una serie es exitosa, las productoras y distribuidoras buscan expandirla lo mayor posible. Se podría decir que esto es lo que ha sucedido con La casa de papel en los últimos años, por lo que aún con su inminente final muy cerca, podría arreglárselas para contar nuevas historias individuales de los atracadores más grandes de España.

De acuerdo con el portal Bluper, una de las ideas que se tomó en cuenta al momento de discutir posibles spin-off tenía como protagonista al popular Berlín, interpretado por el español Pedro Alonso. El personaje, que es visto en flashbacks debido a su muerte en la serie, regresaría con una nueva historia ubicada mucho antes de lo que se ha visto hasta ahora en la serie española.

La historia se centraría en todos los atracos que realizó el hermano del ‘Profesor’ junto a sus ex parejas. Una excéntrica vida llevada al límite bajo la filosofía de no morirse sin haber vivido al máximo, llevarían poco a poco a Berlín y al espectador a conocer cómo se fue abriendo hacia su proyecto más ambicioso: el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

La participación de su hijo Rafael (Patrick Criado) y su esposa Tatiana (Diana Gómez) — que fueron introducidos en las últimas dos temporadas de La casa de papel — también sería un punto a considerar. De hecho, el posible spin-off tendría una dinámica parecida a la que se ha visto en LCDP Parte 5 (Volumen 1) con este inusual trío.

Cabe resaltar que, aunque esto pueda emocionar a los fanáticos, lo cierto es que aún permanece solo en rumores. El creador Alex Pina no ha oficializado el desarrollo de un nueva historia, por lo que habrá que esperar al recibimiento de los últimos capítulos de la serie española.

La casa de papel 6 y spin-off

No habrá una sexta temporada, pero podrían haber más historias dentro del universo de La casa de papel. Alex Pina, creador de la serie, comentó hace menos de un mes que no tenía nada en mente para alguna nueva aventura individual de alguno de los personajes de su obra. Sin embargo, no negó la posibilidad de que se lleven a cabo nuevos proyectos para extender la vida ficcional de los atracadores.

“Tenemos muchas posibilidades de hacer un spin off, sí, y creo que es gracias a las fuertes y poderosas identidades de los personajes. Siempre hemos buscado que los personajes tengan un diseño muy complejo y en capas. Así que creo que casi todos los personajes de La casa de papel tienen una dualidad que nos gustaría ver en un spin off”. señaló Pina.

Tráiler La casa de papel 5: Parte 1 (Volumen 2)