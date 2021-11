El día de mi suerte disponible en Amazon Prime Video: cómo ver la serie peruana con Lucho Cáceres

La plataforma de streaming de Amazon: Prime Video dentro de sus novedades de noviembre presentó la miniserie peruana El día de mi suerte, que gira alrededor de Toño, personaje interpretado por el actor nacional Lucho Cáceres, un imitador del cantante de salsa Héctor Lavoe que vive en el Callao. La miniserie es dirigida por los hermanos Daniel y Diego Vega a partir de una idea original de Mikael Stornfelt y Christopher Vásquez.

¿De qué trata El día de mi suerte?

La producción nacional es una comedia que consta de 4 episodios y está inspirada en el paso por Lima del “cantante de los cantantes”. En ella conocemos a Toño, personaje interpretado por Cáceres, un imitador de Lavoe que vive en el Callao. Él siente que la vida lo ha tratado mal y él interpretará como una señal del destino y de que su suerte cambiará, el hecho de que su cantante favorito arribe a Perú. Convencido de que la llegada de su ídolo tiene una relación con su propia vida, éste hará lo imposible por encontrarse con la estrella de salsa.

¿Cómo ver gratis El día de mi suerte?

Puedes acceder a ver El día de mi suerte gratis en Amazon Prime Video aplicando a la promoción para nuevos suscriptores, cuya vigencia es de 7 días y así podrás acceder a todo el contenido de la plataforma streaming sin costo. Posterior al periodo de prueba se deberá elegir una de las tarifas vigentes.

¿Qué premios ganó El día de mi suerte?

Cabe recordar que El día de mi suerte obtuvo dos premios en el Festival de Series de Buenos Aires, el primer festival de series de América Latina en marzo del 2020. Lucho Cáceres, el premio por la mejor interpretación y Selma Mutal por la mejor banda musical.

“Los premios uno los critica y son una tontería hasta que los recibes. Ahí todo cambia y te alegras. El que diga que no, miente. El que no sienta satisfacción por un reconocimiento, está mintiendo. Uno no trabaja para conseguir un premio, pero si viene por añadidura, bacán”, dijo en ese entonces el actor para La República.

¿Qué dijo Lucho Cáceres sobre el estreno de El día de mi suerte por Prime Video?

Lucho Cáceres comentó en su cuenta oficial de Instagram a propósito del estreno de El día de mi suerte en Prime Video: “uno de los trabajos más extenuantes y satisfactorios que me ha tocado realizar. Ojalá llegasen historias así con más frecuencia, guiones a los que no provoca cambiar una sola palabra, coherentes y que no busquen ser complacientes sino simplemente contar bien la historia. El día de mi suerte llegó a Amazon Prime.