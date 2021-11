¿Nuevo Daredevil?: la serie She Hulk podría reiniciar al Matt Murdock de Netflix en Disney+

RUMORES DEL UCM | El Daredevil que conocieron los fanáticos de Marvel en la serie de Netflix sería reiniciado en el UCM con la llegada de la serie She Hulk, de Disney Plus. Una reciente filtración en Reddit señala que el Matt Murdock que conocieron los fanáticos en la plataforma de streaming más usada y conocida del mundo volvería bajo la interpretación del actor Charlie Cox, pero su historia sería reajustada para ser nuevamente introducido en el universo de películas de Marvel Studios. ¿Qué pasará con el ‘Diablo de Hell’s Kitchen’?

El usuario de Reddit, MSSmods, mediante la página de r/MarvelStudiosSpoilers publicó un largo informe en el que detallaba varios detalles sobre los próximos proyectos de Marvel, entre los que se encuentra la serie She Hulk. De acuerdo con la filtración, el actor Charlie Cox estaría de vuelta en su papel de Matt Murdock, pero el Daredevil que estaría interpretando sería uno “diferente”.

Aunque no se han especificado las diferencias, lo cierto es que, de ser cierta esta información, lo más lógico de pensar es que Marvel estaría planeando reiniciar la historia del personaje para introducirlo en las series de Disney Plus. Esto, claramente, podría preocupar a los fanáticos, quienes han estado pidiendo desde hace tiempo con el hashtag #SaveDaredevil que no se reinicie la historia del justiciero y abogado.

Por su parte, la serie de She Hulk se estrenará en 2022 y mostrará por primera vez dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) a Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo), quien luego de sufrir un grave accidente por el que casi pierde la vida, recibe una transfusión de sangre por parte de Banner, obteniendo superpoderes como los de Hulk.

Daredevil en Spiderman y Hawkeye

Esta nueva información se suma a la fila de rumores que han estado comentándose en redes sociales luego de que Disney recuperara los derechos de todas las series de los héroes de Marvel en Nueva York — Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Daredevil, The defenders, Punisher — que hizo en conjunto con Netflix. Los dos más sonados han sido el de la aparición del ‘Diablo Rojo’ en Spiderman no way home y el regreso de Vincent D’Onofrio como Kingpin en Hawkeye; ambos proyectos se lanzan en diciembre.

Charlie Cox es otro de los actores que se sumaría al posible spiderverse. Foto: composición/Marvel Studios/difusión

¿Qué pasó con Daredevil en Netflix?

Cuando Netflix era la plataforma líder de streaming, Marvel se asoció con esta para lanzar series sobre algunos de sus personajes menos conocidos de los cómics. Así fue como se estrenó Daredevil, la primera serie oficial del personaje que luego de su gran aceptación por parte del público hacia Charlie Cox en el papel de Matt Murdock, dio paso a contar más historias de otros héroes en Nueva York con sus respectivas series individuales.