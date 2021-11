Chucky, la serie, capítulo 2 vía Star+: dónde y cuándo ver el nuevo episodio del muñeco diabólico

Halloween ya acabó; no obstante, el terror aún se mantiene en el aire. Don Mancini regresa a la pantalla chica con Chucky, la serie. Si bien lo nuevo de Child’s play se transmite en Estados Unidos a través de SyFy y USA Network, en América Latina, la plataforma de streaming Star Plus es la encargada de alojar los lanzamientos de la esperada producción de televisión, cuyo segundo capítulo está por estrenarse.

El primer episodio nos presentó a Jake Wheeler, un adolescente homosexual que encuentra al juguete poseído por Charles Lee Ray en una venta de garaje, como si de un accesorio inocente se tratara, y lo lleva a su casa. El joven utiliza los muñecos que compra para mutilarlos y adicionarlos a su escultura de arte (para eso compró al ejemplar de Good guy doll).

Todo trascurre con relativa normalidad, hasta que descubre que su reciente compra tiene vida propia y esconde oscuros deseos de asesinar a quien se le cruce. De ese modo, durante una discusión entre Jake y su padre, Lucas, Chucky revela sus verdaderas intensiones y mata al señor: cobró su primera víctima.

Los policías llegan a la escena del crimen y deciden que el protagonista debe mudarse con sus tíos. Tras una secuencia de hechos, en donde el maniático decide quién será su nueva víctima, el final del capítulo uno nos confirma cómo se veía Lee Ray de pequeño, antes de convertirse en el infame asesino.

¿Dónde ver el capítulo 2 de Chucky, la serie doblado al español?

Star Plus es la plataforma de streaming en la que se transmite Chucky, la serie, cuyo segundo episodio llegará este miércoles 3 de noviembre . En Estados Unidos, lo nuevo de Child’s play llega a SyFy entre las 10 y 9 de la mañana.

En el caso de Latinoamérica aún no se detalla un horario concreto; no obstante, lo más probable es que los nuevos lanzamientos estén disponibles a lo largo de la madrugada o en el trascurso de la mañana.

¿Cómo ver Star Plus gratis?

Al igual que Disney Plus, Star Plus llegó a Latinoamérica sin la opción de prueba gratuita. Si bien el streamer puso una oferta de Pase libre, con acceso ilimitado a su videoteca de contenido por tres días, la promoción ya no está disponible en la actualidad.

En ese sentido, para poder ver la serie de Chucky, es necesario tener una suscripción a cualquiera de los planes de pago que ofrece el servicio. Pero, puede que el Combo+ te parezca atractivo, ya que permite el visionado en ambas plataformas mencionadas, con un solo pago mensual.

¿Dónde ver gratis Chucky, la serie en español?

Plataformas como HBO Max y Amazon Prime Video tienen la opción de prueba gratuita. Sin embargo, Star Plus tiene deshabilitada esa posibilidad. Por ello, para poder ver Chucky, la serie de manera legal es necesario contar una suscripción a alguno de los planes de pago del streamer.

Tráiler de Chucky, la serie

El segundo capítulo de Chucky tendrá un peculiar ‘crossover’ con Hello Kitty. Pero, aquella situación tiene un macabro trasfondo, pues el muñeco diabólico buscará a una nueva víctima: Lexi Cross, una compañera de clases de Jake que lo acosa en la escuela. De hecho, según el avance presentado, el juguete tratará de convencer a Jake que él debe ser quien se encargue de aquellos que lo molestan porque solo hay dos opciones, morir o matar.