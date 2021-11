Swagger: el mundo del baloncesto juvenil al descubierto

Inspirada en las experiencias del multicampeón de la NBA y triple oro olímpico, Kevin Durant, este fin de semana Apple TV+ estrenó ‘Swagger’, una historia que explora en el mundo del baloncesto juvenil, sus familias y los entrenadores. Protagonizada por Isaiah Hill, el rapero O’Shea Jackson Jr. y la nominada al Óscar más joven, Quvenzhané Wallis, la serie también expone lo peligroso que es para los jóvenes negros crecer en Estados Unidos y alcanzar sus sueños en medio de la ambición, el oportunismo y la corrupción.

“Creo que existen muchas personas como Jace Carson en sus propios barrios, así que la serie les puede dar la sensación de ser los dueños de su propio viaje y tener control de sus éxitos”, manifiesta Isaiah Hill, quien interpreta al protagonista Jace Carson, basado en la figura de Kevin Durant.

De hecho, Hill contó con la asesoría de Durant (quien además es uno de los productores de la serie) durante la construcción de su personaje. “Ha sido superestimulante trabajar con Kevin. He tenido la oportunidad de hablar con él y el equipo, sobre cómo poner todas las fuerzas en el trabajo, que es lo que él hace siempre”, cuenta el actor de 19 años a través del Zoom.

El rapero y actor O’ Shea Jackson Jr. interpreta a Ike, el entrenador de Carson. “La vida se trata de transformar tus pérdidas en lecciones. Si haces eso, al final terminas siendo invencible. Lo que hace el coach es ser mentor, un profesor y un mapa de a dónde no ir, asegurarse de que las generaciones más jóvenes tomen pasos más grandes y seguros. En cuanto a mi rol, cuando vi lo que representaba en la vida de Jace, no lo miré con la idea de un hermano mayor o un padre, sino como si le hablara a un joven, diciéndole todo lo que no debemos hacer, ser un guía”.

Hijo del también rapero Ice Cube, O’ Shea Jackson Jr., confiesa que se siente más cómodo en la actuación. “Yo prefiero actuar. Definitivamente, aún tengo ese amor por la música, por todo lo que ha hecho por mi familia, pero, la razón por la que dejé de hacer música fue porque me di cuenta de que hay personas que tipifican a los raperos y una vez que la gente te ve de cierta forma, es difícil que paren. Te encasillan y no quería ser casteado por estereotipos”.

Amantes del básquetbol

Ambos actores han conseguido una química especial que transmiten a través de la pantalla, quizá por el hecho de que los dos aman el básquetbol.

“A mí el básquetbol me volvió una rata de la cancha, no salía de ahí, tenían que sacarme. Cuando era estudiante de secundaria, de la edad de Jace, pasaba mucho de mi tiempo en el parque desde que salía el sol hasta que se iba. El básquetbol es como mi ruta y actuar también”, revela Isaiah.

“El básquet siempre ha sido parte de mi vida, crecí en Los Ángeles y mi familia siempre jugaba. Muchos de los amigos que he hecho a lo largo de la vida han sido a través del básquetbol. Cuando eres tan joven y te das cuenta de lo que significa tener un equipo y tener gente en quién confiar, que te pueden levantar cuando lo necesitas y que tú también estás para ellos, te das cuenta de que son cualidades de vida muy importantes. Eso es lo que te enseña el básquet dentro y fuera de la cancha”, agrega Jakson.

Uno de los tópicos que aborda ‘Swagger’ es cómo los comentarios en redes sociales influyen para bien y para mal en las personas. ¿Cómo manejan ustedes las redes de odio en la vida real?

Isaiah: Creo que cuando recibes algo negativo también es un cumplido en cierta forma, porque están tratando de llegar a ti.

O’ Shea Jackson Jr.: Creo que pueden decir esos comentario sobre ti, pero obvio no respondes, es como si no existieran. Si lo dejas ir, no dejas que te afecte. Creo que es un poco más la satisfacción de ellos, de qué puedan sentir al hacerlo, que el daño que te puedan hacer a ti. Personalmente dejo que se vayan, pero me gusta ser inteligente con ciertas réplicas, me gusta frustrar un poco a la gente. La mayoría del tiempo tienes que hacerte el duro porque la gente siempre va a tener algo que decir, simplemente debes decidir qué es lo que importa y que no. Va a depender de cuánto crees en ti mismo.❖