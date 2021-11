‘Narcos: México’: Griselda Blanco estaría interpretada por Sofía Vergara en spin off de Netflix

Netflix estrenará la tercera temporada de Narcos: México el 5 de noviembre, que contará —entre otras estrellas— con el flamante ingreso del ídolo del reggaetón Bad Bunny como Arturo ‘Kitty’ Paez. Si bien esta nueva entrega será la última, la franquicia Narcos continuaría con su historia, esta vez con una mujer como rol principal: Sofía Vergara sería la protagonista del spin-off Emerald .

Sofía Vergara habría sido elegida para protagonizar spin-off de Narcos. Foto: AFP

De acuerdo con lo reportado por We got this covered, The illuminerdi ha informado en exclusiva que el gigante del streaming planea una trama derivada con Vergara interpretando a Griselda Blanco , quien —según indica el citado medio— fue la principal figura del narcotráfico en el Cartel de Medellín antes que Pablo Escobar.

WGTC afirma que Jennifer López estuvo considerada en algún punto; sin embargo, Vergara supone la elección más lógica teniendo en cuenta que es colombiana de nacimiento. Además, no sería la primera vez que la estrella de Hollywood nacida en Barranquilla está relacionada a este tipo de premisas, ya que anteriormente participó en Dos locas en fuga junto a Reese Witherspoon, donde interpretó a Daniella Riva, esposa de un capo de la cocaína en Texas.

Sofía Vergara interpretó a la esposa de un narcotraficante en Dos locas en fuga. Foto: MGM

¿Quién fue Griselda Blanco?

Según explica The illuminerdi, el desarrollo de esta potencial propuesta de TV se situaría en la Nueva York de los años 70, cuando Blanco se vio involucrada en el mundo de la droga gracias a su relación con Alberto Bravo, con quien eventualmente se casó. Ella logró posicionar su imagen no solo como una persona frívola y despiadada, sino también como una mujer muy hábil para su oscuro negocio.

De ese modo, logró crear prendas de lencería especiales con las que camuflaba sus entregas, hasta que luego tuvo que afrontar cargos de contrabando en Estados Unidos. Ello la obligó a regresar a Colombia, donde asentó sus estrategias para luego, a finales de la década del 70, regresar a Miami e imponer su reinado.

Sus tácticas y movimientos en el turbio mercado le valieron pseudónimos como ‘La madrina de la droga’ y ‘La viuda negra’. Este último en referencia a las muertes de sus tres esposos.

Griselda Blanco fue encarcelada por 20 años por delitos relacionados al narcotráfico. Foto: Infobae

Sin embargo, explica la BBC, Griselda fue detenida en 1985 en Irvine, California. Aquella aprehensión resultó en su encarcelamiento por 20 años bajo las acusaciones de delitos relacionados al narcotráfico, pese a que se le culpaba de decenas de asesinatos. Para 2004, fue deportada a Colombia, donde no tuvo mayor relevancia hasta 2012, cuando fue asesinada por un sujeto a su salida de una carnicería en Medellín.

“Nos sorprende que no la hubieran matado antes porque hizo muchos enemigos. Cuando matas y dañas a tanta gente, como ella hizo, solo es cuestión de tiempo que alguien te encuentre y trate de arreglar cuentas pendientes”, comentó Nelson Andreu, un exdetective de homicidios de Miami, en conversación con el diario Miami Herald en 2012.

Griselda Blanco fue asesinada en 2012 en Colombia. Foto: Infobae

¿Cuándo se estrena Narcos: México 3?

Para alegría de los fanáticos, la tercera temporada de Narcos: México tiene una fecha de estreno programada para el próximo viernes 5 de noviembre.

¿Cuántos episodios tendrá la tercera temporada de Narcos: México?

La serie contará con diez capítulos, como en las dos temporadas que la antecedieron y fueron estrenadas en 2018 y 2020, respectivamente.