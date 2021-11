Morbius, tráiler: conexiones con todo el Spiderverso entre Marvel y Sony

UCM, TASM y Tierra-96283 en Morbius | La nueva película del villano de Spiderman, Morbius, lanzó un nuevo teaser tráiler en el que explican quién es el personaje interpretado por Jared Leto. En el avance, mientras el actor y cantante habla sobre su rol en el proyecto, se ha podido observar algo que para los fanáticos del Hombre Araña no ha pasado nada desapercibido. Algunos fragmentos del adelanto oficial indican que el Universo Cinematográfico de Marvel (con Tom Holland), el universo de The amazing Spiderman (con Andrew Garfield), el universo creado por Sam Raimi (con Tobey Maguire) y el Universo Spider-Man de Sony (con villanos como Venom), estarían unidos en esta película, lo que revelaría los planes que tendrían Marvel Studios y Sony Pictures luego de lo que se verá en Spiderman: no way home.

Morbius tiene todo lo necesario para ser una película interesante dentro del Universo Spider-Man de Sony. Luego de las dos películas de Venom, protagonizadas por Tom Hardy como Eddie Brock, la antesala del Spiderverse ya es prácticamente un hecho —en especial con la escena post-créditos de Let there be carnage—, pero aún no queda del todo claro cómo es que se dará la dinámica entre Sony Pictures y Marvel Studios respecto al arácnido y sus respectivos villanos.

Tráiler de Morbius

Es así como en el nuevo teaser —que ha adelantado el estreno de un segundo tráiler oficial de Morbius— ha presentado nuevamente pistas sobre las conexiones entre los tres principales universos del Hombre Araña. ¿Qué reveló el nuevo avance? Te lo contamos a continuación.

ALERTA: SPOILERS DE VENOM 2

Daily Bugle: Rhino y Black Cat del Universo TASM

Una edición del Daily Bugle —diario que aparece en las películas de Sam Raimi con Tobey Maguire— que sostiene el personaje de Jared Leto muestra en el titular al Dr. Michael Morbius y deja ver en los pequeños encabezados dos noticias que señalan la existencia de dos clásicos personajes de las historietas de Spiderman: Rhino y Black Cat.

Morbius: conexión con Spiderman. Foto: composición/difusión/captura de Youtube

“Rhino anda suelto: broma de zoológico nos engaña a todos”, dice el primer encabezado. Esto da a entender que el villano al que se enfrentó la versión del arácnido de Andrew Garfield en la escena final de The amazing Spiderman 2, andaría suelto alrededor de los mismos lugares donde se encuentra deambulando Morbius.

El segundo encabezado, que pone “Gata negra: amiga o enemiga”, ha sido señalado por los fanáticos como una alusión muy clara hacia el personaje de Black cat. En TAMS 2, la actriz Felicity Jones apareció interpretando a Felicia, quien para los seguidores más meticulosos de Spiderman se trata de Felicia Hardy (alias Gata negra).

Venom del Universo Spider-Man de Sony

Un tercer encabezado en la misma portada del Daily Bugle pone: “‘Encontrando la verdad interior’, dicho en sus propias palabras” y muestra lo que parece ser una calle en la que se ve como un gran destello hacia el fondo. Aunque la imagen no es muy clara, algunos fanáticos en redes sociales han alegado que se trataría de nada más y nada menos que de la enorme luz brillante que hace viajar a Venom y Eddie Brock hacia el UCM en la escena post-créditos de la segunda película del simbionte. Pero, ¿quién es la persona que cuenta dicha “verdad interior”?

Morbius: conexión con Venom. Foto: composición/captura de Youtube

Una broma hacia el final del tráiler también confirma que Morbius sabe quién es Venom, pues cuando sostiene a un sujeto del brazo atemorizado, este le pregunta quién es, a lo que Morbius contesta “Yo... soy... Venom. Solo bromeo, soy el doctor Michael Morbius, a tu servicio”. De esta manera, queda claro que tanto el simbionte como el vampiro son parte del mismo universo de Sony.

La Torre Oscorp

Otro momento del tráiler —que de hecho pasa muy rápido al igual que el detalle del Daily Bugle— es un plano en el que se puede observar claramente un edificio alto con el logo de la torre Oscorp, que también aparece en el universo de The amazing Spiderman. La presencia del Duende Verde de este mundo, tampoco debería pasar desapercibida para Morbius.

Morbius: conexión con Spiderman. Foto: composición captura de Youtube

El graffiti de la Tierra-96283 (Sam Raimi) y Vulture

El primer tráiler de Morbius, que se estrenó hace aproximadamente un año, ya había sembrado varias cuestiones sobre si el villano interpretado por Jared Leto formaría parte de otros universos.

Spiderman, de Tobey Maguire en tráiler de Morbius

El primer indicio fue el del graffiti que se ve en una pared mientras el Dr. Michael Morbius corre por un aparente callejón. La segunda pista —que fue la más clara— mostró a Vulture, el villano interpretado por Michael Keaton que aparece en Spiderman: Homecoming del UCM. Esto último confirmaba que de alguna manera el Universo Cinematográfico de Marvel se uniría con el de Sony.

Morbius y Vulture

Ahora, con este segundo avance y el tráiler de No way home estrenado hace dos meses —en donde ya sabemos que Doctor Strange provoca un fenómeno que da pie al multiverso— estaría quedando más claro cómo se cruzarán todas estas franquicias del arácnido iniciadas a lo largo de los últimos 20 años.