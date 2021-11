Gloria Trevi quiere que Danna Paola la interprete en su serie biográfica

Gloria Trevi, a pesar de los problemas de evasión de impuestos que hoy enfrenta, planea estrenar por lo alto, y el día de cumpleaños, su serie biográfica producida por Televisa. La cantante, quien tiene una injerencia directa en las decisiones que se toman dentro de la producción televisada sobre su vida, desea que su personaje sea protagonizado por la cantante y actriz mexicana Danna Paola.

Carla Estrada, productora de la serie, mencionó en una entrevista para TVNotas que los ejecutivos de la serie ya están en conversaciones con la actriz de 26 años y que ella es la primera opción para interpretar a Trevi debido a que es una artista completa, que baila, canta, compone y actúa.

Para el personaje de su niñez, Gloria Trevi buscó a actrices no reconocidas del público. Es por ello, que en el casting llevado a cabo hace unos días, acudieron más de 3.000 chicas a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para audicionar.

La intérprete de “Todos me miran” ha estado muy comprometida con el proyecto desde que Televisa la buscó en 2019, y le propusieron el proyecto en cuanto supieron que Netflix quería hacer la serie. “Gloria sabe que el proyecto estará más cerca del público con Televisa. Así conocerán su verdad y dejarán de creer en la historia que Azteca contó en su momento; además, es lealtad a la empresa que la vio nacer”, comentó la productora de la serie.

“Justo ahora están viendo quién dará vida a Armando Gómez, su esposo, y se convocó a casting a Kuno Becker, Alejandro de la Madrid, Julián Gil, Osvaldo Benavides y Eduardo Capetillo. Si Danna se queda con el personaje principal, algunos de los que te mencioné ya no quedarían. No me imagino a Eduardo o a Julián haciendo pareja con ella. Se verá extraño por las edades; lo más probable es que se queden los actores más jóvenes”, finalizó Estrada.