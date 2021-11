Eternals: ¿quiénes son los seis Eternos más poderosos?

La película The Eternals de Marvel llega a los cines peruanos este 4 de noviembre y trae a la pantalla grande una franquicia poco conocida que tiene lugar en el universo cósmico.

Proyectándose como una de las mejores películas de Marvel, la cinta cuenta con un elenco de destacados actores y actrices, tales como Angelina Jolie, Richard Madden, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Don Lee y Salma Hayek.

Con base en los cómics de Marvel, aquí te presentamos a los seis Eternos más poderosos.

Interloper

Es uno de los Eternos de la Tierra que eligió no tratar con ninguno de ellos, fuera de mantener una amistad con Gilgamesh. Interloper cuenta con la mayoría de los poderes de los otros Eternals, pero también tiene algunos poderes especializados debido a su disciplina y entrenamiento. Al igual que todos los Eternos, él es inmortal y tiene fuerza sobrehumana, pero solo en el rango de 40 toneladas. Una de sus habilidades características es que solo por su tamaño, induce miedo en aquellos que lo rodean, lo que evita que lo enfrenten.

Interloper tiene como uno de sus enemigos principales a el Dragón de la Luna. Foto: Marvel Comics

Gilgamesh

Gilgamesh aparecerá en la película The Eternals del UCM y es representado por el actor Don Lee. En Marvel Comics, Gilgamesh también es conocido como ‘El Olvidado’, siendo uno de los más fuertes de los Eternos, ya que su fuerza se compara al nivel de Thor. Además, tiene acceso a habilidades como volar, disparar rayos cósmicos desde sus ojos y sus manos, y manipular la materia.

Con todos sus poderes y su inmensa fuerza, existe la posibilidad de que Gilgamesh pueda vencer a Thanos.

El actor Don Lee es Gilgamesh en la película de Marvel, Eternals. Foto: composición / Marvel Studios

Sersi

Posiblemente el miembro más famoso de The Eternals debido a que fue parte de The Avengers en Marvel Comics. Sin embargo, aún no se sabe si Sersi aparecerá en la nueva película The Eternals. En el cómic, es una hechicera que dejó a los Eternos para vivir entre los humanos.

Sersi es casi inmortal e indestructible, posee súper fuerza, pero en una escala más pequeña comparada con Gilgamesh. Además, posee el poder de la telepatía, pudiendo controlar mentes más débiles para que cumplan sus órdenes. También, tiene habilidades de la ilusión y es considerada una clase 4 a 5 cuando se trata de Eternos con ese poder.

Gemma Chan será Sersi en los Eternos. Foto: Marvel Studios

Makkari

Es otro miembro de The Eternals que estará en la película del UCM y será representada por la actriz Lauren Ridloff. En los cómics, el personaje es masculino, pero en la película será femenino, además de ser el primer superhéroe sordo del UCM.

Makkari es el único miembro de los Eternos a quien le gustaba interactuar con los humanos, y a menudo visitaba la Tierra para ayudarlos y enseñarles diversas habilidades. Posee fuerza sobrehumana, con la capacidad de levantar 30 toneladas. Sin embargo, su poder clave es la súper velocidad, la cual ha aumentado a niveles casi sin precedentes.

Makkari será la primera superhéroe de Marvel sorda. Foto: composición/Marvel Cómics/Marvel Studios

Thena

Es la líder de los Eternals y será representada por la actriz Angelina Jolie. Thena es una guerrera que se hizo cargo de los Eternos en la Tierra cuando Zuras murió.

Al canalizar la energía cósmica, Thena puede levantar hasta 25 toneladas. Es inmortal al igual que los otros Eternals. Aunque no es considerada como la más poderosa, es una de las más grandes guerreras, luchadoras y líderes de los Eternals de la Tierra.

Es el primer papel de Angelina Jolie como superheroína. Foto: composición/Marvel Cómics

Ikaris

Ikaris aparecerá en la cinta cinematográfica The Eternals, siendo interpretado por el actor Richard Madden. Es uno de los arquetipos más superhéroes de Los Eternos y uno de sus mejores luchadores. Para demostrar lo fuerte que es, Ikaris derrotó al primer mutante, Apocalipsis.

Él cree que deben desempeñar el papel de superhéroes, lo que genera a menudo un enfrentamiento contra Thena cuando se trata del rol que deben desempeñar en el mundo. Además, Ikaris ha derrotado a Silver Surfer en los cómics.