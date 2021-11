Doctor Strange 2: villano de The multiverse of madness expuesto en merchandising

Doctor Strange in the multiverse of madness es una de las películas más misteriosas de la Fase 4 de Marvel, pero, al mismo tiempo, sabemos que también será una de las más importantes para el desarrollo de la franquicia.

Si bien los detalles sobre Doctor Strange 2 han sido escasos, los rumores han estado surgiendo a lo largo de la producción de la película, los cuales apuntan a que el encuentro del hechicero con Scarlet Witch será uno de los más potentes en la saga. Así también, se ha hablado de quién será el villano del filme. Al parecer ya tenemos un primer adelanto de su identidad.

Como ya ha pasado con películas como Avengers: endgame, Capitán América, Iron Man y más, el merchandising que acompaña a las producciones de Marvel Studios muchas veces son el primer puente que expone detalles de sus tramas. Lo mismo está pasando con Doctor Strange in the multiverse of madness.

Doctor Strange 2 llegaría a los cines en 2022. Foto: composición /Marvel

Como reportan IGN y Comicbook, en la mercancía se puede ver una escena de batalla ejecutada por Doctor Strange contra el villano de Marvel, Shuma Gorath. La relación de este personaje a The multiverse of madness no es nueva. En 2019 ya se hablaba de esta posibilidad ante el anuncio de la realización del filme.

Una escena de batalla entre Doctor Strange contra el villano de Marvel, Shuma Gorath. Foto: Booktopia Australia

Hace poco, en mayo de 2021, se dio a conocer que su presencia tendría directa relación con la participación de la superheroína América Chavez, papel que lo tiene Xochitl Gomez. Todo indica que el villano buscaría aprovechar la habilidad de la joven para viajar a través del multiverso.