Chucky, la serie capítulo 4 en SYFY: todo sobre el nuevo episodio de Child’s play

La cuarta entrega de la serie del muñeco diabólico Chucky se estrena hoy, 2 de noviembre, bajo el título Just let go (Solo déjalo ir) a través de los canales SYFY y USA Network. El tercer episodio de Child’s play nos mostró la lucha psicológica entre Chucky y Jake, ya que el muñeco asesino intenta convencer al adolescente para que ceda ante sus tendencias violentas. Jake cautelosamente comienza a ceder a sus impulsos. Sin embargo, cuando decide detenerse, Chucky quiere terminar el trabajo por él.

El cuarto episodio de Chucky, la serie estará disponible en Latinoamérica a partir del 17 de noviembre a través de Star Plus. Y aquí te contamos dónde y cómo puedes verlo gratuitamente.

Jake junto a Chucky en la clase de Biología. Foto: Syfy

Dónde ver el capítulo 4 de Chucky, la serie

Para ver el episodio 4 de Chucky: child’s play, los usuarios de cable pueden sintonizar los canales de SYFY o USA Network hoy, 2 de noviembre, a las 10.00 p. m. La primera temporada de la serie de terror consta de 10 episodios de unos 40 a 45 minutos cada uno. Si deseas verlo por streaming, se encontrará disponible en Star Plus a partir del 17 de noviembre.

Qué pasó en el episodio 3 de Chucky, la serie

En el tercer episodio, Chucky nos muestra a través de flashbacks que la primera persona que asesinó fue a su madre, explicándonos que detrás de la maldad de Charles Lee Ryan no hay ninguna historia desgarradora o siniestra que lo convirtió en un asesino en serie, sino que simplemente la maldad siempre estuvo dentro de él.

En el presente, Jake intenta asesinar a Lexy, pero falla en un par de ocasiones, por lo que el muñeco diabólico decide hacerse cargo el mismo. Sin embargo, las últimas escenas del episodio solo muestran la casa de Lexy incendiándose, sin saber si Chucky logró su objetivo.

¿SYFY free?: cómo ver gratis

El cuarto episodio de Chucky, la serie será transmitido a través de los canales SYFY y USA Network a las 10.00 p. m. hora del este. Otra opción es verlo a través del sitio oficial de SYFY y el sitio web oficial de USA Network, sin embargo, ahí también te pedirán colocar tu proveedor de cable.

Las personas que no tengan una suscripción activa a televisión por cable pueden ver el episodio 4 con ayuda de los servicios de transmisión de televisión en directo como Hulu Live TV y YouTube TV, ambos ofrecen una semana de visualización gratuita.