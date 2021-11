Chucky: la representación de la comunidad LGTBIQ+ en la serie del muñeco diabólico

La serie del muñeco diabólico, creado por Don Mancini, se estrenó en SyFy y USA Network el último 12 de octubre, basándose en una secuela cronológica de la película Cult of Chucky. La saga Child’s play nunca se ha reusado a incorporar personajes LGTBIQ+, especialmente porque el propio Don Mancini es gay.

En ese sentido, la nueva producción sigue la historia de Jake Wheeler, un adolescente que lucha con su sexualidad en un pueblo llamado Hackensack. El joven descubre a Chucky en una venta de garaje y, según el motivo de Child’s play, comienzan a ocurrir horribles asesinatos. Sin embargo, Chucky siempre resalta su apoyo a la comunidad LGTBIQ+, grupos étnicos o personas con trastornos del espectro autista.

Jake compra a Chucky con la intención de desmembrarlo por una escultura de muñeca. Foto: SyFy

Jake Wheeler es un protagonista de la comunidad LGTBIQ+

La serie confirma que Jake, el protagonista interpretado por Zachary Arthur, es abiertamente gay y que el arco de su personaje implicaría una lucha interna con su sexualidad y autoaceptación. Su padre, Luke Wheeler, interpretado por el actor Devon Sawa, desaprueba su sexualidad, personificando un sentido agresivo de homofobia.

En una entrevista al portal web Screen Rant, el actor Zachary dijo: “Una cosa que me gusta mencionar es que esta serie realmente muestra los problemas que ocurren todos los días, en cuanto al acoso y la gente que no acepta a las personas que están descubriendo su sexualidad, y espero que las personas se identifiquen con eso”.

El hijo de Chucky es miembro de la comunidad LGTBIQ+

En el segundo episodio de Chucky, Give me something good to eat, el muñeco diabólico lee el diario de Jake y descubre que está enamorado de su compañero de clase, Devon. En lugar de usar la información como chantaje, Chucky le confía a Jake que su hijo, Glen o Glenda, se identifica como género fluido.

Tras la confesión del muñeco asesino, Jake le pregunta: “¿Estás bien con eso?, a lo que Chucky le responde con humor: “No soy un monstruo, Jake”.

Con esto, la franquicia quiere mostrar que si un asesino en serie como Charles Lee Ryan puede apoyar y aceptar a un hijo LGTBIQ+, cualquiera puede.

El hijo de Chucky tiene su primera aparición en la película Seed of Chucky. Foto: Fandom

Caroline Cross mostraría síntomas de autismo

Lexy Cross, la adolescente que intimida a Jake Wheeler, tiene una hermana menor llamada Caroline. En el tercer episodio de la serie, Chucky irrumpe en una fiesta de Halloween en su intento por asesinar a Lexy, pero en cambio forma un vínculo con su hermana menor. Incluso Chucky juega videojuegos con Caroline, quien le expresa su deseo de ser su amiga.

La especulación de los fans es que Caroline tiene trastorno del espectro autista basándose puramente en los síntomas que muestra.

Los niños autistas encuentran consuelo en artículos específicos. Para Caroline, este artículo sería Chucky. Esto se ve tras presentar angustia después de separarse del muñeco diabólico.

Si bien es posible que la serie nunca lo exprese abiertamente, la supuesta posición de Caroline con trastorno del espectro autista queda abierta a la interpretación de los espectadores.