Aquaman 2: Amber Heard comparte nueva foto como Mera en set de rodaje

Aquaman and the lost kingdom se encuentra en pleno rodaje y está generando muchas expectativas entre los fans, por lo que pasará en la nueva trama. Esta entrega está dirigida por James Wan y será protagonizada por Jason Momoa, nuevamente en su icónico papel de superhéroe. Por su parte, Amber Heard, quien le da vida a Mera, ya mostró el primer vistazo de su personaje.

A través de Instagram, la actriz compartió una foto de ella en pleno set de rodaje. En la imagen se le puede ver con el cabello totalmente rojo, característico de la princesa de Xebel.

Amber Heard. Foto: Instagram / Amberheard

Solo bastaron algunos minutos para que los fans de Heard comenten de manera positiva sobre su nueva apariencia para la nueva película. Recordemos que en anteriores fotografías, la estrella se dejó ver en plena rutina de ejercicios para demostrar su entrega previo a las grabaciones.

Fecha de estreno de Aquaman 2

Según la producción de Aquaman and the lost kingdom, la cinta llegará a los cines el 16 de diciembre de 2022. Esto si no se presenta algún inconveniente debido a la pandemia del coronavirus.

¿Cuál es el elenco de Aquaman 2?

Estos son algunos integrantes principales de la secuela de Aquaman: