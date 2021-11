No way home: Marvel y Sony en disputa por tráiler con Maguire y Garfield

Los fanáticos están ansiosos por una posible llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del ‘Trepamuros’ a No way home. Por lo pronto, la película con Tom Holland ha lanzado un primer clip oficial. En él vimos a Alfred Molina como Dr. Octopus. No obstante, un segundo tráiler estaría en camino. Ante esto, reportes indican que la presencia de los protagonistas de las franquicias de Sony Pictures sería el motivo de retraso.

De acuerdo con lo indicado por la revista Tomatazos, Cinemablend ha indicado (vía MCU Direct) que Sony y Marvel Studios se habrían enfrascado en una disputa por el nuevo adelanto de Spider-Man 3, ya que la firma presidida por Kevin Feige espera mantener el rumoreado Spider-Verse en reserva, mientras que el otro estudio apostaría por mostrar a Maguire y a Garfield en acción .

Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas del año. Foto: composición/Marvel Studios

Si bien la reunión de los actores se mantiene en el terreno de los rumores, los seguidores de ‘Spidey’ se mostraron preocupados ante el lanzamiento de imágenes oficiales del film mediante la revista Empire, donde se mostraba a Holland con tres trajes diferentes. Esto, enseguida, podría anticipar que quizá solo sea el artista en tres versiones diferentes del héroe arácnido.

Aquella teoría cobró mayor fuerza después del DC FanDome de 2021, donde Ezra Miller fue presentado en el teaser de The Flash como el mismo actor interpretando a dos Barry Allen de universos alternos.

Hasta el momento, el material oficial de No way home aún no ha incluido rastros de Andrew Garfield ni de Tobey Maguire. Foto: composición/Empire

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

Tras dos años desde el arribo de Far from home a la pantalla grande, No way home finalmente tendrá su estreno el 17 de diciembre de 2021.