Pasión de gavilanes 2: ¿Franco Reyes vuelve? Brown y Baptista reunidos causa revuelo en redes

Pasión de gavilanes tiene emocionados a millones de fanáticos. La famosa producción de Telemundo regresará para una segunda temporada en la que participarán Mario Cimarro, Danna García, y otras estrellas del reparto original. Pese a que los protagonistas de la secuela han compartido algunos adelantos de la telenovela, los admiradores de Franco Reyes se preguntan si Michel Brown retomará su emblemático papel para esta nueva entrega.

Pasión de Gavilanes vuelve en el 2022 con una secuela. Foto: composición/Telemundo

En entrevista con EFE, el actor no ha descartado por completo su reingreso a la ficción, pero su agenda está muy copada como para hacer un anuncio oficial. Claramente, los seguidores del programa esperan que lo haga, especialmente ahora que tanto Brown como Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes en la serie) han compartido, a través de sus Instagram stories, unos videos de su reencuentro en la noche de Halloween.

De acuerdo con un primer adelanto que Baptista compartió en su Instagram, él se encuentra en Villa de Leiva, Colombia, para el rodaje de Pasión de gavilanes 2. Por su parte, Brown está en plena promoción de Parot, su nueva serie de tipo thriller policial que se ha estrenado a través de Paramount Plus, en donde comparte escenas con Iván Massagué, Adriana Urgarte, Javier Albalá, entre otros famosos nombres de la televisión española.

Michel Brown en Pasión de gavilanes 2

En 2020, Michel Brown reveló que no tenía intensión de integrarse a Pasión de gavilanes 2 debido a que el éxito de la primera entrega le parecía que debía quedarse como un buen recuerdo. No obstante, hace algunas semanas, el actor argentino conversó con el programa Hoy día y mencionó que “todavía no se sabe” si volverá.

Aquella posición la mantuvo durante una entrevista con la agencia de noticias EFE, donde no descartó unirse a la secuela de Telemundo, pero sus obligaciones con otros proyectos serían un impedimento.

”Estamos viendo qué se puede hacer porque me encantaría poder estar y ver a tantos amigos. El problema ha sido de agenda. Yo ya me había comprometido con las fechas que Telemundo había fijado para comenzar a grabar. Estaría más que feliz de volver a interpretar a Franco Reyes”, precisó el artista.

Michel Brown como Franco Reyes

¿Cuándo se estrena Pasión de Gavilanes 2?

La exitosa novela de Telemundo volverá en 2022, pero de momento no hay una fecha oficial confirmada por la cadena de televisión. Los protagonistas que dieron vida a los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, estarán de vuelta.