Salma Hayek se conmovió al verse como Ajak para Eternals: “Fue una cosa grande”

El Universo Cinematográfico de Marvel está por presentar a un nuevo grupo de superhéroes en Eternals, película dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao y que estará protagonizada, entre otras estrellas, por Salma Hayek. En entrevista con Despierta América, la actriz mexicana confesó cuáles fueron sus impresiones al verse enfundada en el traje de Ajak.

Salma Hayek como Ajak. Foto: Marvel Estudios

“Cuando me lo puse me solté a llorar. No así de telenovela, pero se me salieron las lágrimas y dije: ‘Qué pasó aquí’. La imagen me dio algo, y pensé por qué, vi mi cara morena. (…) Vi mi cara morena en el traje de heroína y al ver mi cara vi tu cara”, comentó Hayek refiriéndose al presentador del programa, quien también es latino.

“Vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande; vi la cara de todas las niñas. Y fue una cosa grande. Y me di cuenta de que se había abierto una puerta a donde yo no entraba sola, sino que detrás de ese traje íbamos todos los latinos juntos que esperábamos tanto este momento”, agregó la actriz muy conmovida al relatar su experiencia.

Victoria Alonso, destacada ejecutiva en Marvel Studios, también estaba presente en aquella conversación, y no dudó en resaltar la gran importancia de la representación latina en el cine de superhéroes: “Le dije la primera vez que la conocí (a Hayek) que ella no tenía idea de la cantidad de tiempo que yo esperaba ese momento. (…) El momento que la vi con ese traje, fue un momento que en mi cabecita cambió todo, porque, si eso es posible, muchísimas otras cosas son posibles”.

¿Quién es Ajak?

Ajak nació en Polaria, Siberia, hace miles de años. Ella, al igual que los otros eternos, es un ser inmortal. En tanto, sus otras habilidades incluyen el poder de levitar, volar con gran rapidez, y también puede cambiar la estructura molecular de las cosas en su entorno con el poder de su mente. Asimismo, puede controlar la energía cósmica y proyectarla como un arma.

¿Cuándo se estrena Eternals?

Eternals se estrenará el próximo jueves 4 de noviembre. Sin embargo, aún no se ha detallado su fecha de arribo a Disney Plus, ya que la cinta tiene un lanzamiento exclusivo para cines.