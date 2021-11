El libro de Boba Fett, tráiler: cazarrecompensas de Star Wars llegó a inframundo criminal

Boba y Fennec Shand regresan a las peligrosas tierras de Taooine para reclamar el territorio de Jabba. El spin off de The mandalorian está listo para estrenar.

Boba Fett (Temuera Morrison) y Fennec Shand (Ming-Na Wen) listos para The book of Boba Fett. Foto: composición/Disney Plus