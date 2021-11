Netflix estrenó el 29 de octubre El ejército de los muertos (Army of thieves), cinta que pertenece al universo cinematográfico creado por Zack Snyder y que comenzó con el Ejército de los muertos. La película cuenta la historia de Dieter (Matthias Schweighöfer), un experto en abrir cajas fuertes, habilidad que le servirá para ser convocado por un grupo de personas para realizar un robo millonario.

A pesar de ser una historia distinta a la vista en Army of the dead, existen personas que no creen que es una secuela, ya que imagina que el largometraje se ubica en universo distinto, al mismo estilo de What if...?

¿El ejército de ladrones es una precuela de Army of the dead?

Sí, es una precuela. Tal como lo indica Netflix en su sinopsis: “Esta precuela de la película de Zack Snyder Ejército de los muertos está protagonizada por Dieter, cajero del banco de un pueblo que se ve arrastrado a una aventura irrepetible cuando una misteriosa mujer lo recluta para un grupo integrado por los criminales más buscados por la Interpol. ¿Su plan? Robar varias cajas fuertes legendarias y supuestamente imposibles de forzar dispersas por toda Europa”.

El ejército de ladrones - actores y personajes

Matthias Schweighöfer es Ludwig Dieter

Nathalie Emmanuel es Gwendoline

Guz Khan es Rolph

Ruby O. Fee es Korina

Stuart Martin es Brad Cage

Jonathan Cohen es Delacroix

Noemie Nakai es Beatrix

Peter Simonischek es el policía Joe.

El ejército de ladrones - tráiler