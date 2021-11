Chucky, la serie: ¿cuántos episodios tiene, cómo se llaman y dónde verlos online?

La primera temporada de Chucky, la serie llegó a nuestro país este 27 de octubre para que todos los fanáticos de la famosa franquicia puedan disfrutar de más aventuras terroríficas de este personaje. Esta nueva producción, que promete sacar más de un susto, está a cargo de Don Mancini, creador del muñeco asesino. Entérate en esta nota cuántos episodios tiene la serie y donde verlos online.

La serie oficialmente se estrenó en Estados Unidos el pasado 12 de octubre vía USA Network y Syfy, pero, tras el lanzamiento del tercer capítulo, fanáticos peruanos ya podrán ver la serie de terror mediante Star Plus, plataforma de streaming que emitirá los episodios desde este 27 de octubre de 2021.

En esta primera temporada, Chucky, la serie contará con tan solo ocho episodios, pero es probable que la producción ya se encuentre pensando en una segunda entrega. Todo dependerá del éxito que obtenga esta nueva producción.

Hasta el momento se conoce los nombres de los cinco primeros episodios de la serie. A continuación te los presentaremos:

Death by misadventure | Muerte por desventura

Give me something good to eat | Dame algo bueno para comer

I like to be hugged | Me gusta ser abrazado

Just let go | Deja ir