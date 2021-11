‘Capitán América: civil war’: se revela final alternativo que cambiaría la historia del UCM

Capitán América: civil war, es una de las películas más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), debido a que sirve como preludio para las dos últimas cintas de la fase 4: Infinity war y End game. Sin embargo, esto pudo ser diferente, ya que los ejecutivos de Disney tenían planeado una conclusión distinta a la que vimos en el corte final.

Tal como se revela en el nuevo libro, titulado The story of Marvel Studios: the making of the Marvel Cinematic Universe, la película del Capitán América habría tenido un cierre distinto si los directores, los hermanos Russo, no se hubieran negado.

El final de Civil war que tenían planeado los ejecutivos de Disney

El libro indica que los ejecutivos de la compañía querían que los Vengadores hicieran las pases en el final de Civil war para luchar contra un ejército de robots creados por el Baron Zemo. Sin embargo, los Russo no querían incluir aquel final, ya que se vería muy forzado.

Los cineastas no dieron su brazo a torcer y lucharon por mantener cerrar la historia como tenían planeado: la pelea entre el Capitán América y Iron Man. Estaban tan decididos que estaban dispuestos a dejar sus puestos como directores, por lo que Kevin Feige tuvo que hablar con el director de Disney, Alan Horn, quien fue el mediador entre el comité creativo y los cineastas,

“Llegamos a un punto en el que dijimos en voz alta en una sala: ‘No estamos interesados en continuar como directores de esta película si se trata de hablar de política y no de un tercer acto’”, indicó Joe Russo en el libro y Anthony añade: “Creo que Kevin estaba más convencido con nuestro final, pero también le influenció esta situación porque teníamos muy claro cuál era nuestra visión”.

La razón por la que los ejecutivos de Disney no querían enfrentar a los dos Vengadores en el final de la película, es porque temían cómo iba a afectar la escena a los fanáticos del UCM. Sin embargo, la visión de los Russo fue la que se impuso y la historia pudo concluir con Infinity war y Endgame.