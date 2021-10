Top 10 de Netflix: todas las series y películas que puedes ver este fin de semana

El top 10 de la plataforma streaming Netflix de nuevo se actualiza. Y no se imaginan qué audiovisual está en el número uno de la lista, a pesar que han pasado algunas semanas ya de su estreno. Los cortometrajes que predominan en el grupo son las series, pues no hay duda que la compañía sabe apostar por buenas producciones.

Aquí te contamos todas las series y películas de diferentes géneros dentro del top 10 de Netflix. Todas recomendadas por el público.

10. Yo soy Betty, la fea

La popular telenovela colombiana después de tantos años se mantiene como la favorita de muchos. Yo soy Betty, la fea ganó el Récord Guinness por ser emitida en más de 180 países, doblada a 25 idiomas y tener al menos 28 adaptaciones alrededor del mundo. Ya puedes disfrutar de toda la temporada por Netflix.

Yo soy Betty, la fea fue protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Foto: RCN

9. Mi nombre

Tras el éxito de Squid game las series y filmes asiáticos han tomado posición en diferentes plataformas, tal es el caso de la serie coreana Mi nombre. Lo más hablado en el momento es la escena sexual entre Han So Hee y Ahn Bo Hyun que ha generado diversas reacciones encontradas en la audiencia, sin embargo, el director respalda, sin duda alguna, la decisión de incluir las imágenes en la serie.

8. Maya y los tres

Bajo la dirección de Jorge R. Gutiérrez, Maya y los tres cuenta la historia de una joven princesa que al cumplir 15 años debe ser parte de un sacrificio al Dios de la Guerra. No obstante, ella inicia una aventura para aliarse con otros y así evitar la muerte de su familia y ella misma. Una serie que trata diferentes culturas hispanoamericanas y que deja una gran enseñanza a grandes y chicos.

7. La reina del sur

Hace poco, Perú estuvo en el ojo de grandes producciones como La reina del sur. Vimos a la talentosa Kate del Castillo en las calles de Cusco y Lima, inclusive grabó una escena con el emolientero de la capital. La primera y segunda temporada están disponibles en Netflix y muy pronto veremos La reina del sur 3.

La primera y segunda temporada de La reina del sur esta en Netflix. Foto: Netflix

6. Hipnótico

Ya que estamos a nada de la Noche de Brujas, Netflix estrenó la cinta de terror Hipnótico, la cual cuenta la historia de una mujer que necesita la ayuda de un profesional porque no está pasándola bien. Por ello, busca a un hipnoterapeuta (Jason O’Mara), quien resulta ser el villano.

5. Luis Miguel, la serie

La tan esperada serie del ‘Sol de México’ llega a su fin. El jueves 28 de octubre se lanzó en la plataforma y ya está en el top 10. No puedes perderte ninguno de los seis episodios de la historia de ‘Luismi’. La tercera temporada desarrollará todo lo sucedido en sus últimos años de carrera antes de que la compañía Netflix lo buscara para crear este corto.

4. You

You es otra de las series posicionadas en la lista. Una vez más veremos a Joe Goldberg obsesionado con otra chica. Al parecer no le importará tener una familia y el más perjudicado en esto será su bebé, Henry. ¿Qué sucederá en la tercera temporada de You? Asimismo, ya se confirmó You 4.

3. Atentado en el estadio

Atentado en el estadio (Final score, título original) se estrenó en el 2018 en cines, pero lamentablemente esta no logró alcanzar el objetivo taquillero. Ahora, la película de acción está tomando vuelo en Netflix, siendo la número tres del grupo.

2. El ejército de los ladrones

Army of thieves es una cinta estadounidense de robos y comedia romántica con zombis. Esta es la precuela del Ejército de los muertos. El talentoso Zack Snyder es parte de las mentes creadoras del film.

1. El juego del calamar

El primer lugar es para Squid game y aunque no la veíamos hace unos días en la posición número uno, no deja de ser la favorita del público. La serie surcoreana tiene para rato. No la pienses dos veces y mirara ya. Tal vez, podamos tener una segunda entrega.