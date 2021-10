The Witcher 2: Netflix lanza nuevo póster sorpresa de Jaskier

Durante la última semana, Netflix ha lanzado clips y afiches nuevos de la temporada 2 de The Witcher. Con motivo de Halloween, el gigante del ‘streaming’ ha lanzado un divertido póster del personaje Jaskier, interpretado por Joey Batey.

Netflix bromeó: “¡Feliz Halloween de The Witcher! ¿Mi única ley de sorpresa? Darle a la gente algo que no sabían que lo querían. Aquí tienen un regalo de Halloween que todos podemos disfrutar”. La imagen fue creada a partir del póster real de la temporada 2, donde las muchas caras de Jaskier reemplazan a Ceralt, Ciri y Yennefer.

La segunda temporada de The Witcher llega a Netflix el 17 de diciembre. Foto: Netflix

El reciente tráiler de la temporada 2 reveló que Geralt de Rivia se reuniría con Jaskier en una celda de prisión, donde el músico y poeta solo tenía a ratoncitos como compañeros.

¿Cuándo fue la última vez que apareció Jaskier en The Witcher?

La última vez que los espectadores vieron a Jaskier fue en el episodio “Rare species” de la temporada 1. En él, el dragón conocido como Villentretenmerth o Borch Three Jackdaws le reveló a Yennefer la verdad detrás de su romance con Geralt, quien había deseado que sus destinos estuvieran atados cuando lucharon contra los djinn. Yennefer rápidamente reprendió a Geralt y se fue. Frustrado y herido, Geralt regañó a Jaskier, culpándolo de todas las desgracias que había sufrido. Con el corazón roto, Jaskier se despide y se va a terminar su canción.

The Witcher 2 no es la única producción en la que el público puede ver al bardo. Recientemente, se informó que la serie de precuelas, The Witcher: blood origin, será narrada por Jaskier. Sin embargo, aún no está claro si el personaje hará una aparición física o vocal.

Tráiler de The Witcher 2