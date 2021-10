Ice Cube rechaza 9 millones y deja su nueva comedia por negarse a vacuna contra la COVID-19

El reconocido rapero Ice Cube ha abandonado el rodaje de la que iba a ser su próxima película de comedia, debido a que no quiso ser vacunado contra la COVID-19. La decisión del actor ha dejado a su coprotagonista Jack Black solo en el rodaje de la cinta Oh hell no, producida por Sony. Así, los encargados del filme atraviesan una situación inesperada en la producción y ya se encuentran buscando a su reemplazo.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, la decisión ha sido, en cierta manera, sorpresiva, debido a los antecedentes de Cube. Durante la pandemia, el autor de It was a good day promovió el uso de mascarillas, donando hasta 2.000 de estas al Bacone College en Oklahoma. De igual manera, en 2020, inauguró una línea de camisetas que fomentaba el uso de los cobertores de boca con el fin de beneficiar a los trabajadores de salud en primera línea.

Ice Cube y Jack Black. Foto: composición/Tonica/Animaturalis

De momento, no ha habido ningún pronunciamiento oficial por parte de Sony, del representante personal del rapero o de su agencia. Sin embargo, se sabe que su acción de abandonar la película le ha dado la espalda a un sueldo de nueve millones de dólares que iba a recibir por su participación.

El proyecto unió a Jack Black y Ice Cube en el mes de junio e iba a iniciar sus grabaciones en Hawaii. Por esta razón, los encargados de Oh hell no le pidieron al cast que sería necesaria su vacunación, así como lo han estado realizando actualmente múltiples producciones de Hollywood frente a la pandemia de la COVID-19.

Por si esto fuera poco, Black también tuvo un incidente de cara a las filmaciones en el mes de junio. Mientras se encontraba ensayando una broma para un segmento del programa estadounidense Conan, el comediante sufrió una lesión. A pesar de ello, el actor aún se mantiene ligado a la película.

Oh hell no se encuentra aún en pre-producción y con este incidente parece que se mantendrá en esta etapa por un poco más de tiempo. El largometraje está planeado para estrenarse el 17 de junio de 2022.