Hipnótico, el tétrico thriller de Netflix con Kate Siegel que debes ver este Halloween

Mike Flanagan y Kate Siegel han formado una dupla de terror moderno con gran expectativa en los fans. El matrimonio ha colaborado en proyectos como Silencio, Oculus, The haunting of Hill house, y, más recientemente, en Misa de medianoche. Ahora, la actriz deja por un momento a su esposo cineasta para estar bajo la dirección de Matt Angel y Suzanne Coote en Hipnótico, el más reciente thriller de Netflix que ya se ha ubicado como uno de los más vistos en el top 10 de la plataforma.

Hipnótico se ubica en el puesto 4 del Top 10 de Netflix. Foto: Netflix

Por su parte, Angel y Coote son reconocidos por su trabajo en Puertas abiertas, que estuvo protagonizada por Dylan Minnette. Ambos trabajan sobre un guion elaborado por Richard D’Ovidio, cuyo éxito más reconocible a la fecha, quizá, es la emblemática 13 fantasmas.

Kate Siegel protagoniza Hipnótico de Netflix. Foto: Netflix

¿De qué trata Hipnótico?

Siegel encarna a una joven mujer llamada Jenn, quien -en su búsqueda por ayuda profesional para tratar sus problemas de ansiedad- encuentra a un terapeuta que se presenta como Dr. Meade (Jason O’Mara).

Sin embargo, pronto se da cuenta de que sus deseos de deshacerse de un trauma del pasado, la llevan a un puñado de sesiones intensas, eventos aterradores y misteriosos desmayos que llegarían a ser más peligrosos y mortales de lo que ella jamás pudo haber imaginado.

“Nuestro objetivo con una película como ésta es que el público se divierta. Hipnótico es un no parar. Hay muchos elementos psicológicos y grandes giros. Nos encantan las películas de este tipo y, al final, esperamos que el público se vaya habiendo disfrutado del viaje” dijeron los directores del film en entrevista con Collider, en donde citaron inspiración en cintas como Vértigo, The game, Silence of the lambs, Ex machina, y Fatal Attraction.

¿Quién es quién en Hipnótico?

Kate Siegel - Jenn Tompson

Jason O’Mara - Dr. Collin Meade

Dulé Hill - Detective Wade Rollins

Lucie Guest - Gina Kelman

Jaime M. Callica - Brian Rawley

Tanja Dixon-Warren - Dr. Stella Graham

Luc Roderique - Scott Kelman

Devyn Dalton – Tabby