Halloween: cinco películas de terror que provocaron risa en lugar de miedo

Hay ocasiones en las que una película diseñada específicamente para hacer pasar un mal rato al espectador provoca el efecto contrario y genera risas. Puede ser que se trate de un proyecto fallido desde el inicio, con una trama que no convenza ni al más fiel seguidor del género de terror. También, ocurre que es una parodia de una película en cuestión y, por muchos buenos elementos que tenga, las escenas de tensión pierden efecto, un ejemplo claro es Scary movie.

Es Halloween y aquí te mostramos cinco películas del género de terror que hacen llorar, pero de risa.

La primera película de Scary movie se estrenó el 30 de noviembre de 2000. Foto: difusión

La trampa del mal (2010)

La trama de la cinta es bastante llamativa y cuenta con elementos más que de sobra para aterrorizar al espectador; sin embargo, no fue bien explotada por el director John Erick Dowdle. La historia junta a cinco personas desconocidas en un ascensor, donde rápidamente, entre apagón y apagón, se dan cuenta que uno de ellos es un asesino. Los empleados de seguridad atestiguan todo lo que pasa a través de las cámaras, pero no pueden verlos, solo oírlos.

Sin duda, la premisa es bastante llamativa, sin embargo, todo se convierte en risas cuando resulta que el asesino es el diablo, que está disfrazado de señora. La película fue tan mal recibida que las dos continuaciones que estaban previstas no lograron llevarse a cabo.

The ring 2 (2005)

La primera entrega de The ring obtuvo muy buenas críticas, con una trama interesante donde una niña que sale de un pozo y te llama para decirte que te quedan siete días antes de morir. Sin embargo, Scary movie 3 ya había hecho una parodia del filme, lo que influenció que The ring 2 no causara el mismo impacto de terror que su antecesora. Para varios fans, la película fue un sacrilegio de la primera, ya que provoca más risas que sustos.

El grito (2004)

Es considerada como una buena película de terror, sin embargo, la parodia de Scary movie 4 hizo que varios espectadores compararán las escenas de la comedia con la de terror, ocasionando que las risas sean inevitables.

En ese sentido, si no has visto la parodia de Scary movie 4, es recomendable que mires la película con las luces prendidas.

La noche del terror (1981)

La película dirigida por el cineasta Andrea Bianchi sigue la historia de un profesor que, estudiando unas catatumbas despierta a unos seres con hambre de carne humana. Antes de morir, el maestro había invitado a unos amigos, quienes se sorprenden al no encontrarle por ningún sitio de la mansión donde se alojaba.

A partir de esa premisa se aprecian constantes imágenes de sangre y desnudos femeninos, con personajes despreciables y con actuaciones que muchos calificaron como amateur. La cereza del pastel llega cuando el personaje Michael intenta acostarse con su madre, lo que provoca en los espectadores incomodidad y risas, las mayorías involuntarias, que terror y sustos.

El exorcista (1973)

“¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija?”, esta escalofriante frase que Regan pronuncia después de girar su cabeza hasta una posición imposible ha quedado en la memoria de todos los que han visto El exorcista. La cinta ha sido parodiada en mil y un programas de humor, lo que ha terminado pasándole factura, generando en la mayoría de personas que no les cause miedo, sino risa.