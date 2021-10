Octavio Ocaña: carrera actoral del inolvidable Benito en Vecinos

El joven actor recordado por su papel de Benito en la comedia mexicana Vecinos logró convertirse en uno de los rostros juveniles más prometedores de la actuación en México.

Desde que era tan solo un niño, el artista originario de Villahermosa, Tabasco, trabajó tanto en telenovelas como en programas de comedia.

La muerte de Octavio Ocaña ha causado conmoción en México. Foto: Instagram / Twitter

¿Quién fue Octavio Ocaña?

El actor mexicano nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, en el estado de Tabasco. Inició su carrera actoral desde niño, siendo el papel de Benito para la comedia Vecinos, el que lo llevó a la fama. Según cuenta Ocaña, el primer impulso que lo hizo querer dedicarse a la actuación fue su ambición a los cinco años, aspirando a tener los privilegios que tenían sus hermanas. “Mis hermanas salían en un sketch con Chabelo y yo las acompañaba. Me llamaba la atención lo que hacían y fui ambicioso, me gustaba que tuvieran dinero y que les compraran videojuegos y aparatos electrónicos”, recuerda.

A sus 22 años, se encontraba comprometido con una joven llamada Nerea Godínez.

Octavio Ocaña y Nerea Godínez se encontraban comprometidos desde junio del 2021. Foto: Instagram

¿Qué paso con Octavio Ocaña, Benito de Vecinos?

La madrugada del sábado 30 de octubre, el mundo del espectáculo mexicano se puso de luto con la noticia del repentino fallecimiento de Octavio Ocaña. El actor se encontraba viajando a bordo de una camioneta Jeep color gris de su propiedad junto con otras dos personas aún no identificadas. Según el diario El universal de México, “al parecer”, el histrión falleció por la detonación de un arma de fuego.

El mismo diario reportó, a partir de fuentes cercanas a la investigación, que cuando Ocaña y sus acompañantes circulaban por la autopista Chamapa-Lechería, con dirección al municipio de Atizapán, fueron intervenidos por la policía por supuestamente estar en estado de ebriedad, pero que, en lugar de detenerse, se dieron a la fuga. Ocaña era el que conducía.

Seguidamente, en plena persecución, la camioneta impactó contra otro vehículo particular y a los pocos segundos se escuchó el disparo que habría acabado con la vida del actor. Según las mismas fuentes, el arma pertenecía al fallecido, sin embargo, aún no se sabe cómo o quién jaló el gatillo.

Octavio Ocaña como actor

Su debut en la televisión fue con Chabelo, en la sección Chiquillos y chiquillas, dentro de su programa homónimo. Posteriormente, en 2005, Ocaña consiguió el papel que lo hizo conocido a nivel internacional; Benito en la comedia Vecinos, producción a cargo de Elías Solorio.

En ese sentido, a lo largo de 16 años, el actor dio vida a Benito, hijo del personaje de Frankie Rivers, interpretado por César Bono.

Otros proyectos que marcaron la carrera de Octavio Ocaña fueron la telenovela Lola, érase una vez, donde interpretó a Otto Von Ferdinand, una participación especial dentro de La familia P. Luche, y en la película Amor letra por letra, donde actuó al lado de Silvia Navarro en 2008.

Además, formó parte de las telenovelas Te doy la vida y La mexicana y el güero. Sin embargo, el papel que marcó toda su carrera fue el de Benito Rivers, el gracioso hijo de Frankie Rivers y de Lorena Ruiz de Rivers.

Octavio Ocaña era hincha del equipo deportivo Cruz Azul. Foto: Instagram

Octavio Ocaña sobre Benito de Vecinos

La oportunidad para Ocaña llegó cuando se cruzó con los productores de la serie La familia P. Luche, Elías Solorio y el actor Eugenio Derbez, quienes se encontraban en un set contiguo grabando. “Me encontré a Eugenio y le dije: ‘Tú eres el que sale como el Longe Moco’, como fan lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al casting, y yo dije que quería ganar dinero y actuar. Me llevó y me quedé”, comentó Ocaña.

Después de 16 años, el actor cuenta que se enteró cómo fue que terminó siendo el niño de la comedia tras haber pasado dos pruebas de actuación, una en el Estadio Azteca y otra en la casa del comediante Derbez.

“César Bono y Solorio me contaron que, para la última prueba, ya me habían elegido, pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo”, dijo con voz entrecortada.

Bono se convertiría en su padre ficticio por varios años en el papel de Frankie Rivers, un actor frustrado que quiere que su hijo Benito tenga el éxito que él no tuvo, pero su hijo se rehúsa.