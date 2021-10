Luis Miguel, la serie: Great american songbook, la fallida colaboración con David Foster

Luis Miguel, la serie ya está disponible en Netflix. Los episodios del título presentaron nuevos pasajes en la vida del cantante, como el sonado romance entre ‘El sol’ y Mariah Carey, o el caso de Marcela Basteri. Asimismo, también se nos ha ofrecido una explicación a su fallida colaboración con David Foster en el álbum Great american songbook.

De acuerdo con los datos mostrados en la biopic del gigante del streaming, Carey le consiguió a ‘Luismi’ un rumbo diferente en su carrera artística: una película en Hollywood. De esa manera, la estrella mexicana fue elegido para ser el protagonista en El zorro, que eventualmente tuvo a Antonio Banderas en su rol principal.

Antonio Banderas, Luis Miguel Foto: composición/Sony Pictures

La actuación no era el principal foco para el intérprete de “La incondicional”, aunque igual siguió adelante. Sin embargo, poco a poco fue cambiando de parecer cuando notó detalles que no le gustaban sobre el rodaje, como algunas escenas de baile o que tenía que mudarse a Nueva Zelanda para algunas secuencias. A la par que determinó su retiro del filme, una nueva y emocionante oportunidad se le presentó: una colaboración con David Foster, famoso productor musical ganador de un Grammy.

Foster lo invitó a grabar Great american songbook, un cancionero que recopila lo mejor de la música del siglo XX. Pero, los problemas iniciaron (según la serie) cuando Luis Miguel se dio cuenta de que su voz tenía auto-tune en el tema “It’s impossible” -cover de “Somos novios”, de Armando Manzanero-. Ello también habría sido el desencadenante para el final de su relación con la intérprete de “All I want for Christmas is you”.

Luis Miguel y Mariah Carey tuvieron un sonado romance durante tres años. Foto: composición/Netflix

PUEDES VER: Luis Miguel y Mariah Carey: la declaración de amor de la cantante hecha canción

El proyecto discográfico no salió nunca al mercado y la colaboración de los entonces enamorados no vio la luz. En la vida real, aún no se develan los verdaderos detalles de por qué la colaboración con Foster no se concretó.

No obstante, Luis Miguel sí logró sacar una versión de “It’s impossible”, solo que, en lugar de Carey, grabó el tema con la ídolo pop Celine Dion. En este caso, Dion canta los versos en inglés, mientras que el mexicano lo hace en español.