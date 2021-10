Halloween de los Simpsons: los cinco mejores capítulos especiales de la noche de brujas

Halloween o Noche de brujas es una de tradiciones más importantes de Estados Unidos y con el paso del tiempo ha sido adaptada por varios países, entre ellos Perú. En esta fecha se realizan fiestas de disfraces, atracciones terroríficas y programas especiales de terror.

Existen muchos programas de televisión referentes a Halloween, sin embargo, uno de los más populares es La casita del horror de los Simpsons, programa que cada año nos trae un episodio diferente.

Hasta el momento, hay 32 especiales de La casita del horror. Foto: FOX

La casita del horror I (Temporada 2 - 1990)

Aquí comenzó la tradición. Este especial cuenta con tres segmentos: Bad dream house, Hungry are the damned y The raven. El primero hace referencia a Terror en Amityville. Una casa embrujada ordena a Homero, Bart, Lisa y Maggie asesinar al resto de su familia. El segundo es la presentación de Kang y Kodos, los extraterrestres que raptan a los Simpsons. El tercero es una lectura del poema El cuervo de Edgar Allan Poe.

La casita del horror IV (Temporada 5 - 1993)

Los tres segmentos son: The devil and Homer Simpson, Terror at 5 ½ feet y Bart Simpson´s Drácula. El primero presenta a Ned Flanders como el diablo, quien se apodera del alma de Homero a cambio de una rosquilla. El segundo hace referencia a un capítulo de La dimensión desconocida donde Bart es perseguido por un gremlin y todos lo tildan de loco. El último se basa en Drácula de Bram Stoker, con el Sr. Burns como protagonista.

La casita del horror XXVI (Temporada 27 - 2015)

Cuenta con tres segmentos: Wanted: dead, then alive, Homerzilla y Telepaths of glory. El primero consiste en como Sideshow Bob logra matar a Bart, para luego crear una máquina que permite revivir a Bart y así poder asesinarlo reiteradas veces. Hasta que una noche la familia Simpson revive a Bart y Homero mata a Bob para luego revivirlo en un cuerpo de gallina y cuernos de alce. El segundo trata sobre la grabación de una película acerca de un monstruo (parecido a Homero) que vive en el fondo del mar y que, a cambio de rosquillas, no destruye la ciudad. El tercero, por su parte, está basado en la película Chronicle y narra cómo Milhouse se obsesiona con sus poderes, adquiridos tras caer en una sustancia radioactiva.

La casita del horror V (Temporada 6 - 1994)

Los tres segmentos son: The shining, Time and punishment y Nightmare cafetería. El primer fragmento es una parodia de El resplandor de Stanley Kubrick. El segundo es protagonizado por Homero Simpson y su capacidad para viajar en el tiempo gracias a un tostador. En el tercero, la escuela primaria de Springfield se encuentra sobrepoblada y los alumnos comienzan a desaparecer misteriosamente.

La casita del horror XXVIII (Temporada 29 - 2017)

Los tres segmentos son: The exor-sis, Coralisa y Mmm… Homer. El primero hace referencia a la película El exorcista, mostrando a una Maggie poseída por un demonio llamado Pazuzu. El segundo también hace referencia a una película, Caroline, en el que Lisa encuentra una puerta que la lleva a un mundo donde su familia tiene ojos de botón. El último muestra cómo Homero Simpson se convierte en caníbal.