Luis Miguel, la serie 3: tía abuela del ‘Sol’ da detalles sobre Marcela Basteri

La tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie acaba de llegar a Netflix y ya causó las primeras reacciones por parte de los seguidores. Asimismo, el programa ha revelado mayor información sobre la vida privada del cantante mexicano, sobre todo, del caso de la desaparición de su madre, Marcela Basteri. Ante esto, la tía abuela del ‘Sol’, Adua Basteri, decidió ampliar los detalles de cómo fue la última vez que convivió con ella en Italia.

En una entrevista con el programa Ventaneando, Basteri comentó que una de las llamadas que tuvo con la madre de Luis Miguel la llevó a viajar a España para ir en busca de Luisito Rey y arreglar algunas cosas sobre el cantante mexicano.

No obstante, esta situación le habría parecido muy extraña a la tía abuela del ‘Sol’, luego de ponerse en contacto con el manager. “Quería quedarse en Italia, pero su esposo la llamó porque tenía que ir a Chile a firmar para Luisito, para Micky. Porque de lo contrario, no podría cantar. Sin embargo, el manager me llamó y me dijo: ‘Tía Adua, no es necesario que Marcela y Luisito vengan a firmar por Micky para que pueda cantar, esa es mi responsabilidad’”.

Cuando la madre de Luis Miguel todavía estaba en España, llamó por última vez a Adua, quien se percató de que Luisito Rey estaba con la madre de la estrella en la residencia de Las Matas.

“Me dijo: ´Tía, que me voy a Chile´. Escuché a Luisito que dijo: ´Ale, tráeme la maleta´, que estaba cargando el coche (…) no me ha vuelto a llamar”, expresó Basteri.

La tía abuela de Luis Miguel mencionó que le parecía raro que su sobrina no volviera a Italia con su familia, debido a que ella tenía planes de regresar y también le habría mencionado sobre la cuenta bancaria que tenía en Suiza bajo su nombre.

“Me dijo: ‘¿Tía, con 20 millones al mes vivimos en Italia?, digo: ´Estas bromeando, me los das y te hago vivir como una reina´. Dice que: ´Porque con el dinero que tenemos en Suiza sacamos 20 millones de intereses’, porque Luisito había puesto el dinero”, agregó Auda Basteri.

Antes de cerrar la entrevista, Auda enfatizó que Marcela tenía otras propiedades aparte del dinero en Suiza, hecho que le recordó un comentario de la mamá de Luis Miguel. “Mi sobrina me dijo: ´Tía, cuando Micky tenga 18 años se dará cuenta de que su padre le ha comido el alma, y verás qué pasa´”.

