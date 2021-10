Director de Lightyear sobre Chris Evans: “Fue la primera y única opción”

El director de Lightyear, Angus MacLane, ha contado en una reciente entrevista cómo fue que eligió a Chris Evans para que diera su voz al personaje del astronauta en la nueva película animada de Disney-Pixar. La cinta que contará la historia del hombre en el que se basó el juguete que aparece en Toy Story, estrenó su primer tráiler oficial hace unos días y provocó que hasta el mismo Evans tuviera una reacción emotiva.

Durante una entrevista para Collider, el director reveló que el proceso de selección para encontrar a la voz del conocido ranger espacial fue realmente sencillo, pues desde un comienzo ya tenía a Chris Evans en la mente como la única opción.

“Quería que la película tuviera cierta seriedad, pero que también tuviese un actor que pudiera traer la comedia con esa seriedad. Él fue realmente la primera y única opción, no tuve a un número dos” , explicó MacLane. “Estuvo muy claro desde el vamos allá. Fue como, ‘¿si fueras a hacer un legítimo filme de ciencia ficción sobre Buzz Lightyear, a quién conseguirías?’ Bueno, a Chris Evans”, añadió.

Lo cierto es que Evans ha interpretado a varios personajes curiosos antes de Lightyear. Ya ha hecho de Bully en Scott Pilgrim vs. The world; de parodia en No es otra tonta película americana; y dos veces de superhéroe en Los 4 Fantásticos y del Capitán América en Marvel. Así, gran parte de sus roles siempre han tenido cierto toque de comedia y seriedad, por lo que aquello que señala el director es muy fácil de creer.

Chris Evans hace la voz del personaje principal en Lightyear. Foto: captura de Youtube/Disney Latinoamérica

MacLane también señaló que apenas recibió el material, el actor estadounidense sintió una gran sentido de responsabilidad para descubrir el traslado de la versión de su personaje en la nueva historia de ciencia ficción que ha plasmado y que tendrá un tono diferente del que tuvo Buzz en la ya conocida saga de Toy Story. “Ha sido un compañero creativo maravilloso en todo el proceso” , comentó el director.

Por su parte, MacLane ya ha trabajado en distintos departamentos de otras películas de Disney-Pixar como Los Increíbles, Wall-E, Ratatouille, Buscando a Nemo, Bichos: una aventura en miniatura, entre otros reconocidos títulos animados. También dirigió Buscando a Dory y el cortometraje animado Toy Story: ¡Terror!.

Tráiler de Lightyear

¿Cuándo se estrena Lightyear?

La nueva cinta animada de Disney-Pixar, Lightyear, se estrena el próximo 17 de junio de 2022 y contará la historia del personaje en el que fue basado la figura de acción de Buzz Lightyear.