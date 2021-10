Game of thrones: Kit Harington asegura que error del vaso no fue su culpa

Game of Thrones es una de las series más grandes en la historia de HBO y su impacto en la cultura pop es innegable. Su nivel de producción y épica historia fueron las razones de su éxito, por lo que los fanáticos no asimilan que el show haya cometido un error bochornoso en una escena clave.

El infortunio ocurrió en el cuarto capítulo de la octava temporada, llamado The last of the Starks. Como vimos, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) se encontraba en una celebración protagonizada por Jon Snow (Kit Harington) y otros guerreros. Sin embargo, también aparece una taza de café de Starbucks.

PUEDES VER: Pasión de gavilanes 2 contaría con Michel Brown como Franco Reyes

El error fue corregido posteriormente, pero quedó registrado para la posteridad. “Nos sorprendió que Daenerys Targaryen no haya pedido bebida Dragón”, comentó la misma Starbucks por medio de Twitter. Dos años después del final del show, Harington retomó el accidente para despejar dudas sobre quién fue el responsable.

“Me culpó por dejar una taza de café en un trago una vez, que no fui yo…Bueno, (Sophie Turner) me culpó por eso. ¡Y te juro que no lo fue! Aparte de eso, en cuanto a los spoilers, no, no lo hice. ¡Soy bastante bueno! Estoy bastante seguro de que no arruiné nada“, declaró el actor en una entrevista con Uproxx.

Anteriormente, Clarke conversó con el portal The Skimm para aclarar que tampoco fue su error. “Voy a decirlo de nuevo para que conste: no fue un error mío. Y lo digo mirándote, Dan Weiss”, fueron sus palabras, al revelar que la bebida le pertenecía al director.